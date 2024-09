Baby-News: GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann ist wieder schwanger

Fiona Erdmann (36) hat allen Grund zur Freude: Sie ist wieder schwanger und erwartet Baby Nummer drei. Der Weg dahin war jedoch kein leichter.

Fiona Erdmann und ihr kleines Wunder

Model Fiona Erdmann hat ihre Schwangerschaft auf Instagram verkündet. In einem zuckersüßen Video sieht man die braungebrannte Schönheit an der Seite ihrer beiden Kinder Leo Luan (4) und Neyla May (2).

"I always believed in miracles", also "Ich habe schon immer an Wunder geglaubt", hört man Fionas Stimme aus dem Off, während sie mit ihren Kids kuschelt, Ehemann Mohammed umarmt sie dabei von hinten. "And you, you are my next one" ("Und du, du bist mein nächstes") sagt sie in der nächsten Aufnahme, in der die Kamera von den Kuschelbildern auf ihren runden Bauch schwenkt.

Was für eine süße Art, die dritte erfolgreiche Schwangerschaft zu verkünden! Und es wird noch süßer - denn Fionas Kinder scheinen sich schon sehr auf ihr Geschwisterchen zu freuen. "Mami, ist das Baby in deinem Bauch" oder "Ich möchte das Baby sehen", sagen sie im Clip. Ein Traum für alle werdenden Eltern, dass die Geschwister sich ebenso sehr freuen.

Das lang ersehnte Regenbogen-Baby

Und Fiona hat allen Grund zur Freude, denn Baby Nummer drei ist für sie wirklich das von ihr angesprochene Wunder. Erst im Januar diesen Jahres verkündete Fiona die bittere Nachricht: Sie hatte zum zweiten Mal eine Fehlgeburt. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass sich unter meinem Herzen ein kleines Baby befindet, aber das Mäuschen nicht stark genug war. Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen", ließ sie ihre Follower wissen.

Bereits 2021 verloren Mohammed und Fiona ein Kind. Umso mehr freut sich das Paar über ihr Regenbogen-Baby. So werden gesunde Babys genannt, die nach einer Fehlgeburt oder anderweitigem Verlust eines Säuglings geboren werden.

Fans und Freund:innen freuen sich dementsprechend gleichermaßen mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin und lassen es unter dem Post Glückwünsche regnen. Darunter Schauspielerin Tanja Szewczenko (47), die kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch!!! Wie wundervoll. Geahnt, aber nicht gefragt … Ich freue mich sooooooo sehr für euch! Genieße deine Kugelzeit."

