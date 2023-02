Baby-Planung mit Tom Kaulitz? Heidi Klum macht Andeutungen im neuen Interview

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum hat bereits vier Kinder. Kommt nun Baby Nummer fünf mit Ehemann Tom Kaulitz?

In einem aktuellen Interview deutet das Topmodel an, ihre Patchwork-Familie erweitern zu wollen.

Noch mehr Nachwuchs? Topmodel Heidi Klum spielt aktuell mit dem Gedanken, ein weiteres Kind mit Ehemann Tom Kaulitz zu kriegen.

Wird Heidi Klum tatsächlich mit 50 Jahren nochmal Mama? Am 1. Juni feiert die "Germany's Next Topmodel"-Schöpferin ihren runden Geburtstag – höchstwahrscheinlich im Kreise ihrer vier Kids, Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Auch zu Ex-Mann Seal, in drei Fällen leiblicher und in einem Fall Adoptivvater ihrer vier Kinder, hat Heidi ein gutes Verhältnis. Klingt doch nach dem perfekten Patchwork-Glück. Naja, womöglich NOCH nicht ganz – denn schon bald könnte Baby Nummer fünf folgen!

Das deutete Heidi nun zumindest in der "The Jennifer Hudson Show" an. Als die Namensgebende Talkmasterin und Sängerin Jennifer Hudson die gebürtige Bergisch Gladbacherin auf ihre möglichen Babypläne ansprach, witzelte diese:

Es kommt auf den Tag an. Ich meine, es ist eine ziemlich große Sache. Ich habe es schon viermal gemacht. [...] Vielleicht JA! Heidi Klum, "The Jennifer Hudson Show" , 2023

Ihre ersten drei Kinder kamen relativ schnell hintereinander: Leni ist heute 18, Henry 17 und Johan 16. Wie Heidi weiter ausplauderte, hätte sie damals jeweils acht Monate gestillt – und sei dann plötzlich wieder schwanger gewesen. Nach Kind Nummer vier (Tochter Lou ist aktuell 13) sei nun jedoch schon eine lange Zeit vergangen und Heidi mittlerweile wieder bereit, über eine Schwangerschaft nachzudenken. Vielleicht klappt es ja!

Nach dritter Hochzeit: So managt Heidi ihre Patchwork-Familie

Und selbst wenn nicht: Tom scheint in den vergangenen Jahren komplett in der Rolle des Patchwork-Dads aufgegangen zu sein. Das beweisen zumindest zahlreiche niedliche Familienschnappschüsse auf Instagram.

Heidi und der Tokio Hotel-Gitarrist gaben 2018 ihre Liebe bekannt, geheiratet wurde im August 2019 auf der traumhaften Mittelmeerinsel Capri. Davor war Heidi zweimal verheiratet: Von 1997 bis 2002 mit dem Starfriseur Ric Pipino und von 2005 bis 2012 mit Sänger Seal, mit dem Heidi drei Kinder bekam und der Tochter Leni 2009 adoptierte. Heidis ältester Spross stammt aus einer kurzen Affäre mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore.

Auch zu ihm scheint das Familienverhältnis in den vergangenen Jahren wieder enger geworden zu sein: Im Sommer 2022 verbrachte Leni einen Sommerurlaub mit Flavio, dessen Partnerin und ihrem Halbbruder Nathan. Im Anschluss schwärmte Flavio gegenüber der italienischen Zeitung "La Repubblica": "Ich bewundere Leni und bin sehr stolz auf sie. [...] Sie ist nicht nur schön, sondern auch stark und unabhängig, lebensfroh, obwohl das nicht mein Verdienst ist, und ich danke Heidi dafür, wie sie sie erzogen hat."

Ob nun ein weiteres Kind den Patchwork-Clan vergrößert, bleibt abzuwarten. Tom selbst zeigte sich bereits vor einigen Wochen in einem Interview mit "The Sun" alles andere als abgeneigt. "Ich fliege ja morgen schon nach Hause, dann gibt es 'Sexgiving'", witzelte er damals, kurz vor dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving. Womöglich sitzt Heidi am diesjährigen Thanksgiving ja schon mit Babybauch an der Festtafel.