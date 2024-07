Bahn ausgefallen: Bill und Tom Kaulitz jetten im Privat-Flugzeug von Berlin nach Paderborn

Ein Hauch von Verschwendungssucht umweht die berühmtesten Zwillinge der Welt. Doch warum mussten Bill und Tom Kaulitz 30.000 Euro wegen eines Ausfalls der Deutschen Bahn zahlen?

Am 30. November 2023 war der Lokschuppen in Bielefeld der "Place to be". Dort trafen sich Stars und Sternchen, um bei der "1Live Krone" die Erfolgreichsten der Unterhaltungsbranche des ausklingenden Jahres zu küren. Bill und Tom Kaulitz waren beim jährlichen Event schon häufiger zu Gast. Im November 2023 gehörte die Preisverleihung zur Pflichtveranstaltung, denn die Twins waren für ihren Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" in der Kategorie "Beste Unterhaltung" nominiert.



Beinahe aber hätten die Brüder das Event verpasst. Denn als sie aus Berlin anreisen wollten, erlebten sie den Worst Case: Ihr Zug fiel aus. Aber die Jungs zeigten sich flexibel, entschlussfreudig und spendabel: Sie charterten kurzerhand einen Privatjet.

Von der Deutschen Bahn sitzen gelassen

In ihrer neuen Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" schilderten Bill und Tom, wie sie sich am Berliner Bahnhof fühlten: wie bestellt und nicht abgeholt. "Da wollten wir das erste Mal die Bahn nehmen, seitdem wir 15 waren und dann das", geben sich die beiden im Interview enttäuscht. Bill nahm, so zeigt die Serienfolge, das Missgeschick zwar mit Humor, aber ärgerlich war's allemal. Aber auf den Trip nach Bielefeld wollten die Jungs nicht verzichten. Also: Was tun?



Fliegen! Da gab's erstmal Wissenslücken. "Hat Bielefeld einen Flughafen?", fragte Bill. "Oder die Stadt daneben ... Koblenz?" Antwort: Ja, Bielefeld hat einen Flugplatz. Aber Koblenz ist, bei einer Entfernung von 196 Kilometern (Luftlinie), schwerlich die Nachbarstadt. Egal. Nach dem Motto "Wer kann, der kann" charterten die Tokio-Hotel-Zwillinge einen Privatjet, der sie von Berlin nach Paderborn brachte, von wo es dann für die restlichen knapp 40 Kilometer mit dem Auto nach Bielefeld weiterging.

30.000 Euro für einen Hopser über 330 Kilometer

"Wir hatten mehrere Optionen und haben uns für das schönste Flugzeug entschieden", so Bill in der Serie. Man möchte schließlich angenehm reisen. Umweltschützer:innen dürften die Jungs für ihre Spontaneität schwerlich feiern. Von Berlin nach Paderborn sind es etwa 330 Kilometer Luftlinie. Nicht nur die CO₂-Bilanz war an diesem Abend düster, auch der Kontostand erlebte ein Down: Der Hopser mit dem gemieteten Flieger kostete die Kaulitzes rund 30.000 Euro.



Immerhin lohnte sich der teure Spaß. Bei der Veranstaltung erhielten die beiden für ihren Podcast den Preis für die "beste Unterhaltung". Den Preis für die teuerste Anreise hätten sie sicherlich auch bekommen.

