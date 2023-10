Bambi 2023 live im TV und Stream am 16. November: Alle Infos rund um die Verleihung

Der Bambi zählt schon seit Jahren zu den renommiertesten Auszeichnungen in ganz Deutschland. Am 16. November wird der Bambi vom Konzern Hubert Burda Media bereits zum 75. Mal verliehen. Wir verraten dir, wo du das Event live mitverfolgen und in der Wiederholung ansehen kannst.

Bambi 2023: Ort und Datum der Verleihung

Bald ist es wieder so weit: Der Bambi wird am 16. November 2023 in den Bavaria Filmstudios in München vergeben. Rund 800 geladene Gäste und Gästinnen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen werden an dem Event teilnehmen.

So kannst du die Bambi-Verleihung in SAT.1 sehen

Du willst dir die Bambi-Verleihung nicht entgehen lassen? Die Award-Show wird am 16. November ab 20:15 Uhr in SAT.1 übertragen. So kannst du live mitverfolgen, welche Künstler und Künstlerinnen mit der Trophäe geehrt werden.

So kannst du die Bambi-Verleihung live im Stream auf Joyn verfolgen

Auch auf Joyn kannst du die Bambi-Verleihung am 16. November ab 20:15 Uhr live ansehen. Der Livestream auf Joyn ist kostenlos, du musst dich lediglich vorher registrieren. Klicke hier, um den SAT.1-Livestream auf Joyn aufzurufen.

Die Wiederholung der Bambi Verleihung

Du hast die Bambi-Verleihung verpasst und konntest die Award-Show nicht live in SAT.1 oder auf Joyn mitverfolgen? Auf Joyn hast du die Möglichkeit, die Veranstaltung nach Ende der Ausstrahlung in der Wiederholung anzusehen.

Allgemeine Infos zur Bambi-Verleihung

Nachdem die Bambi-Verleihung in den vergangenen drei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, findet das Event jetzt endlich wieder am statt. SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann kann es kaum erwarten. So sagt er in einer Pressemitteilung: "Bambi zählt mit seiner 75-jährigen Geschichte zu den wichtigsten Auszeichnungen für Künstlerinnen und Künstler. Wir sind stolz darauf, mit Hubert Burda Media den 75. Geburtstag von Bambi in SAT.1 zu feiern."