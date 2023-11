Bambi 2023: Peter Maffay wird für sein Lebenswerk geehrt

Peter Maffay zählt schon seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Er verkaufte weltweit mehr als 50 Millionen Tonträger und erfand mit "Tabaluga" eine Zeichentrickfigur, die unzählige Fans begeistert. Für sein Lebenswerk wird Maffay jetzt mit einem Bambi ausgezeichnet.

Peter Maffay ist eine "Legende"

Peter Maffay wird bei der 75. Bambi-Verleihung eine ganz besondere Ehre zuteil. Für sein Lebenswerk erhält er einen Bambi in der Kategorie "Legenden". Das gab der Medienkonzern Hubert Burda Media am Dienstag, den 7. November, bekannt. In einer offiziellen Erklärung der Jury heißt es:

"Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert Peter Maffay sein Publikum und nimmt es mit auf seine persönliche Lebensreise. Mit seiner Musik und seiner Schaffenskraft verbindet er Generationen seit 55 Jahren."

Und weiter:

Kein deutscher Künstler war jemals erfolgreicher in den deutschen Charts. Peter Maffay ist ein Massenphänomen. Er ist eine Legende. Hubert Burda Media, , 2023

So reagiert Peter Maffay auf die Auszeichnung

Im Interview mit "Bunte" macht der 74-Jährige deutlich, dass er überhaupt nicht damit gerechnet hat, einen Bambi verliehen zu bekommen. "Diese Auszeichnung überrascht mich im gleichen Maße wie sie mich freut. Ich habe aber mit dem Begriff Legenden eine enorme Schwierigkeit, weil er so gewaltig ist", meint Maffay und fügt dabei hinzu: