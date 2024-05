Barbara Meier verrät: Bekommt die GNTM-Gewinnerin erneut ein Baby?

Barbara Meier (37) hat mit einem Post über das Filmfestival in Cannes die Gerüchteküche über eine Schwangerschaft in Gang gesetzt. Nun räumt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin mit den Spekulationen auf.

Anzeige

Lust auf mehr GNTM?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an

Das Model teilte am 15. Mai einen Clip, in dem es sich mit verschiedenen Kleidern für die Filmfestspiele in Cannes präsentiert. Für einige der 181.000 Follower:innen (Stand 16. Mai, 16:13 Uhr) standen aber nicht die Roben, sondern die kleine Wölbung darunter im Vordergrund. Unter dem Beitrag häufen sich die Kommentare, die eine erneute Schwangerschaft bei der zweifachen Mutter vermuten. Doch was ist an diesen Gerüchten dran?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Barbara Meier nimmt es gelassen

Barbara Meier lässt sich von den Kommentaren nicht beirren. "Nein, bin ich nicht", antwortete sie auf eine der Fragen und fügt einen fröhlichen Smiley an. Die Schauspielerin Claudelle Deckert (50) reagierte empfindlicher auf die Spekulationen und machte ihre Wut in Meiers Kommentaren Luft. "Ernsthaft? Was ist das für eine übergriffige Frage? [...] Das ist ein natürlicher Bauch, den man hat, wenn man auch etwas Hohlkreuz hat und überhaupt hat jede Frau ein kleines Bäuchlein", echauffierte sie sich.

Anzeige

Anzeige

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier heiratete im Sommer 2019 den österreichischen Milliardär Klemens Hallmann (48). Ein Jahr später durften die Eheleute ihre erste Tochter Marie-Therese auf der Welt begrüßen. Ihre Schwester Emilia Elise kam im November 2022 zur Welt.