Barbara Salesch: So geht es der legendären TV-Richterin heute

Die TV-Show "Richterin Barbara Salesch" begeisterte Millionen von Zuschauer:innen und machte sie schnell zum "Liebling in der Robe". Doch hinter der Richterin verbirgt sich eine kreative Ader: Was macht Barbara Salesch heute und welche Leidenschaft lebt sie nun aus?

"Richterin Barbara Salesch" gilt als erfolgreichste deutsche Gerichtsshow, die sich am längsten und mit den meisten Folgen viele Jahre im Nachmittagsprogramm etablierte. Von September 1999 bis April 2012 liefen in SAT.1 2.147 Episoden der pseudo-dokumentarischen Gerichtsshow.

Barbara Saleschs Weg ins Fernsehen

Barbara Salesch studierte nach dem Abi Rechtswissenschaften und Sport in Freiburg, Hamburg und Kiel. Ab 1979 arbeitete sie als Staatsanwältin in Hamburg und ab 1982 an der Justizbehörde Hamburg. Ab 1985 war sie als Richterin am Landgericht Hamburg für Rauschgiftkriminalität zuständig, später auch für Großverfahren. Im Jahr 1991 wurde sie zur Vorsitzenden Richterin und Abteilungsleiterin in der Justizbehörde Hamburg berufen. Später, von 1996 bis 1999, war sie Vorsitzende Richterin einer kleinen Strafkammer am Landgericht Hamburg. Für ihre TV-Karriere wurde sie 1999 beurlaubt.

Die Show war ein voller Erfolg! Sie war so populär, dass Barbara Salesch sogar Top-Comedian Bastian Pastewka im Traum begegnete: In der 2007 ausgestrahlten Folge "Das Wunder von München" der SAT.1-Fernsehserie "Pastewka" verurteilt sie den Titelhelden.

Einen weiteren externen Auftritt gab es 2011 in dem Spielfilm "Tage, die bleiben", in dem Salesch in ihrer Rolle als TV-Richterin eine Nebenrolle übernahm.

Barbara Salesch im Ruhestand: Atelier statt Gerichtssaal

Nach der letzten Folge der TV-Show verabschiedete sich Barbara Salesch in den vorläufigen Ruhestand und widmete sich daheim in Petershagen (Ostwestfalen) der Malerei und Bildhauerei und ihrem Kunststudium an der Kunstakademie Bad Reichenhall.

Denn kreativ ist Barbara Salesch allemal - und ist dabei sehr kritisch mit ihrer Kunst: "Meine künstlerischen Arbeiten zeichnen Farbe, Form, Kraft und Bewegung aus", sagte sie einst der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ich meine, etwas ist fertig, kommt es für einen Monat zur Kontrolle in meine Wohnung. Wenn mich in der Zeit nichts daran stört, dann passt es. Sonst geht es zurück ins Atelier. Das halte ich so seit 30 Jahren."

So sieht Richterin Barbara Salesch heute aus

Äußerlich hat sich Barbara Salesch seit ihrer TV-Karriere nicht stark verändert. Ihren roten Haaren bleibt sie seit Jahren treu. Zudem trägt sie auch heute noch eine Kurzhaarfrisur. Nur die Brille hat sich verändert. Hier setzt Barbara mittlerweile auf ein schwarzes Gestell, das ihre Augen perfekt zur Geltung bringt.