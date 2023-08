Barbara Schöneberger über Heidi Klum: "Ich sehe sie sehr häufig oben ohne"

"Die sieht einfach Hölle gut aus!" Mit überschwänglichen Worten verneigte sich Moderatorin Barbara Schöneberger in der neuesten Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" vor GNTM-Star Heidi Klum. Was sie über Heidis Halbnackt-Show auf Instagram zu sagen hat, erfährst du hier...

Heidi Klum (50) ist bekannt dafür, sich ihren 11,3 Millionen Instagram-Followern gerne in luftigen, sommerlichen und knappen Outfits zu präsentiert. Mal nur in Unterwäsche, in knappen Bikinis oder gar oben ohne.

Auch an Moderatorin Barbara Schöneberger (49) ist Heidi Klums sexy (Halb)-Nackt-Show auf Instagram nicht vorübergegangen. Sie kommentiert in der neuen Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" die Fast-Nacktbilder von Heidi: "Ich habe schon versucht, auch solche Aufnahmen von mir anzufertigen, aber ich kriege nicht alles gleichzeitig aufs Bild." Und weiter:

Ich verstehe, dass sie sich die ganze Zeit nackt zeigt Barbara Schöneberger

Schöneberger über Klum: "Das ist ein Wunder der Natur"

Eigentlich war Matthias Schweighöfer (42), deutscher Filmstar und derzeit auf dem Weg, Hollywood zu erobern, der Stargast im Podcasts. Doch dann wurde plötzlich "GNTM"-Ikone das Gesprächsthema: "Ich sehe sie ja sehr häufig oben ohne... bei Instagram", meint Schöneberger im Talk mit Schweighöfer, "sie zeigt das ja die ganze Zeit." Schöneberger mutmaßt schmunzelnd: "Sie kann ihren Tagesablauf kaum noch mit Bikinioberteil bestreiten."

Auf die Frage von Schweighöfer, wie alt Klum sei, meint Schöneberger: "Sie ist 50 geworden und sie sieht so was von 'Hölle gut' aus. Ich verstehe das, dass sie sich die ganze Zeit nackt zeigt, weil: Das ist einfach ein Wunder der Natur."

Fans feiern Schöneberger

Fans jubeln bei Instagram: "Euer Humor ist fantastisch"

Schöneberger betrachtet dieses wahlkalifornische Naturwunder ohne Neid. Wenn sie selbst solche Aufnahmen probiere, dann "muss ich die Kamera immer so weit weg machen oder so ein Weitwinkel nehmen, dass alles verzerrt".

In Schönebergers und Schweighöfers Augen blitzt, man sieht es im Trailer zur Podcast-Folge deutlich, der Schalk. Die Kommentatoren unter dem Instagram-Post freuen sich auch daran. "Barbaras Selbstironie ist der Grund, warum ich mein Kleid mit Kaffee versaut habe", schreibt eine Userin, eine andere "'Ich krieg nicht alles auf ein Bild.' Wie herrlich, Ist bei mir ähnlich", eine dritte: "Euer Humor ist fantastisch."