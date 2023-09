Barbara Schöneberger verrät: So viel hat sie auf der Waage

Vorsicht, Falle! Barbara Schöneberger (49) hat ihre Fans davor gewarnt, auf fiese Abzocker:innen hereinzufallen, die mit dem Namen der Schauspielerin für eine dubiose Abnehmstrategie werben. Im Zuge der Warnung verriet die Moderatorin sogar ihr aktuelles Gewicht.

In einem Post auf ihrem Instagram-Kanal schreibt Barbara Schöneberger Klartext: "FAKE! Bitte nicht kaufen! Irgendwelche Ärsche benutzen hier meine Identität, um abzuzocken." Neben der eindringlichen Caption steht ein Foto, auf dem Schöneberger selbstbewusst einen Zettel hochhält, auf dem steht: "Ich wog 76 und jetzt 56". Die außerdem ins Bild gestellten Texte lassen vermuten, dass sich Schöneberger direkt an ihre Fans wendet.

Aber das alles ist gefälscht: Das Bild wurde offensichtlich per Photoshop "schlanker" gemacht. Auch die Texte haben nichts mit Schöneberger zu tun, wie sie in der Caption zum Post klar herausstellt. Obwohl die Fake-Aktion ein starkes - und kriminelles - Stück ist, behält Schöneberger ihren Humor.

Barbara Schöneberger verrät: "Ich wiege 70 Kilo!"

Um klarzustellen, dass es sich bei dem Foto um eine dreiste Fälschung handelt, verrät Schöneberger sogar auf sehr humorvolle Weise ihr tatsächliches Gewicht. Sie schreibt:

Ich wiege 70 Kilo! Hab mich gerade nochmal auf die Waage gestellt. Die 57 Kilo Schallmauer habe ich mit 16 durchbrochen und nie wieder erreicht! Barbara Schöneberger , September 2023

Weiterhin appelliert sie an ihre über 800.000 Instagram-Follower:innen: "Also bitte nicht kaufen, was auch immer in meinem Namen angeboten wird - Gummibärchen, Tabletten etc. - ich hab damit nichts zu tun!"



Es ist nicht zum ersten Mal, dass Schöneberger zum Vehikel für dubiose Abnehmstrategien ohne ihr Einverständnis genutzt wird. Und sie ist auch nicht der einzige Promi, dem dies widerfuhr. Auch Schlagerkönigin Maite Kelly sah sich in der Vergangenheit für derartige üble Zwecke ausgenutzt.