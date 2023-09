Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović: Baby Nummer 3 ist da! Bastians Fußball-Kollegen gratulieren

Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović überraschten ihre Fans im Februar mit dieser Neuigkeit: Sie werden zum dritten Mal Eltern! Wenige Monate später war es auch endlich so weit: Ihr Baby hat jetzt das Licht der Welt erblickt.

Das dritte Kind von Bastian Schweinsteiger und seiner Ana ist da

Auf Instagram bestätigen der Fußballstar und seine Frau Ana Ivanović nun die Geburt ihres dritten Kindes. Sie veröffentlichen ein Schwarz-Weiß-Video, das die kleine Hand des Babys in den Händen seiner Eltern und Geschwister Luka und Leon zeigt. Dazu schreiben die Eheleute überglücklich: "Hallo Welt! Unsere Herzen sind voller Liebe." Wie das Baby heißt und welches Geschlecht es hat, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Die Fans und Promi-Kollegen freuen sich jedenfalls sehr für Bastian Schweinsteiger und seine Ana. Die "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau und der ProSieben-Moderator Matthias Opdenhövel drücken ihre Begeisterung in den Kommentaren beispielsweise mit einem roten Herz-Emoji aus. Auch Tennis-Legende Boris Becker lässt es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt der 55-Jährige.

Im Clip: Alle Infos zur Schwangerschaft von Ana Ivanović

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović werden wieder Eltern

Der ehemalige Nationalspieler und seine Frau machten ihre Liebe im Jahr 2015 öffentlich. Ein Jahr später heirateten Bastian Schweinsteiger und seine Ana im Juli 2016 in Venedig. Im März 2018 und im August 2019 wurde ihr Eheglück daraufhin durch die Geburten ihrer beiden gemeinsamen Söhne Luka und Leon gekrönt. Im Februar verkündet die Familie stolz: Sie bekommen wieder Zuwachs!

Auf Instagram verkündet Ana Ivanovic im Februar die Neuigkeiten. Zu einem Foto, auf dem Basti liebevoll ihren gewölbten Bauch streichelt, schreibt die ehemalige Tennisspielerin: "Basti und ich sind bald in der Unterzahl." Die Follower freuen sich riesig für das Paar – und sprechen zahlreiche Glückwünsche aus. Neben dem FC Bayern München gratuliert unter anderem auch die US-amerikanische Ski-Legende Lindsey Vonn.

