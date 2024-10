"Baywatch"-Star Pamela Anderson über ihre Depressionen: "Alles ist irgendwie verschwommen"

Pamela Anderson galt in den 90er-Jahren als das Sexsymbol schlechthin. Heute hat sie sich zu einer respektierten Schauspielerin entwickelt und thematisiert in einem Interview nun ihre langjährigen Depressionen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Pamela Anderson wird oft immer noch mit dem ikonischen roten Badeanzug aus der 90er-Jahre-Serie "Baywatch" in Verbindung gebracht, auch wenn sie mittlerweile zahlreiche andere Rollen verkörpert hat.

Vor "Baywatch" war sie bereits als Playboy-Model tätig und zierte mehrfach das Cover der Zeitschrift. Als Playboy-Model konnte sie ihre Heimatstadt verlassen und polarisierte durch Nacktheit und Sexappeal .

In der Schweiz wurde die 57-Jährige nun Anfang Oktober für ihren neuesten Film "The Last Showgirl" mit dem Golden Eye Award der Stadt Zürich ausgezeichnet und reflektierte im Interview mit dem Magazin "Variety" über ihr Leben.

Pamela Anderson nimmt viele Jahre ihres Lebens als "verschwommen" wahr

Während ihres Besuchs beim Zürich Film Festival sprach die 90er-Jahre-Popkultur-Ikone mit dem Magazin "Variety" über die Zeit nach "Baywatch" und darüber, möglicherweise "seit ein paar Jahrzehnten" an Depressionen zu leiden.

Die kanadisch-amerikanische Schauspielerin erklärte, dass sie "glücklich" sei, in ihrer Karriere so weit gekommen zu sein, räumte jedoch ein, dass ihr Leben zwischen ihrer berühmten Rolle als Casey Jean "C.J." Parker in "Baywatch" von 1992 bis 1997 und ihrem Broadway-Debüt im Jahr 2022 "wie verschwommen" war.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einer Bühne stehen und so einen Preis entgegennehmen würde", sagte die 57-jährige Anderson in dem Interview. "Ich möchte einfach weiter arbeiten. Ich freue mich darauf, noch mehr zu machen." Sie fügte hinzu: "Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, fühlt es sich so an, als wäre ich direkt von Baywatch zum Broadway gekommen. Ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist, alles ist irgendwie verschwommen. Ich bin einfach glücklich, hier in diesem Moment zu sein, denn ich glaube, ich habe seit ein paar Jahrzehnten mit Depressionen zu kämpfen."

Andersons Karriere erlebte in den letzten Jahren einen Aufschwung, nachdem sie 2022 ihr Broadway-Debüt als Roxie Hart in dem mit einem Tony ausgezeichneten Musical "Chicago" gegeben hatte.

Nur ein Jahr später wurde sie von ihren Fans für ihre Offenheit in ihrem Dokumentarfilm "Pamela, a Love Story" und ihren Memoiren "Love, Pamela" gelobt.

"Es ist toll, Teil der Popkultur zu sein, aber es ist ein Segen und ein Fluch. Die Leute verlieben sich in dich wegen einem Badeanzug. Es hat lange gedauert, aber jetzt bin ich hier." Anderson sagte, dass die Höhen und Tiefen ihrer Karriere sie dazu befähigt haben, schließlich die Hauptrolle in "The Last Showgirl" zu spielen. Die Schauspielerin gab zu, dass sie das Gefühl hatte, "die Einzige" zu sein, die die Rolle spielen konnte.

Anzeige

Anzeige

Handlung und Informationen zu "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu"

Die US-amerikanische Kultserie "Baywatch" entführt das Publikum an die sonnigen Strände von Malibu, dem Arbeitsplatz einer vielfältige Gruppe engagierter und mutiger Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Die Handlung folgt dem Alltag des Teams um Mitch Buchannon (David Hasselhoff). Neben den aufregenden Rettungseinsätzen spielen die persönlichen Beziehungen und der Lebensstil der einzelnen Mitglieder eine wesentliche Rolle. Jede Episode behandelt einen besonderen Vorfall, der an den schönsten Orten Kaliforniens stattfindet - sei es ein Haiangriff oder die Bedrohung durch einen Serienkiller. Doch Mitch Buchannon und seine Freunde sorgen dafür, dass die Menschen in Malibu (und später auch in Hawaii) sicher und wohlauf bleiben.