Beatrice Egli auf Partnersuche: "Es hat nie gefunkt"

Schlagerstar Beatrice Egli (34) hat vieles erreicht: Erfolg, Anerkennung, Nummer-eins-Hits, Ruhm und Auszeichnungen. Aber eines blieb ihr bislang verwehrt: die große Liebe. In einem Interview gestand sie jetzt: "Ich frage mich schon: Wo ist mein Romeo?"

2013 ging der Stern von Beatrice Egli auf: Sie gewann die 10. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und ist seitdem ein Star am Schlagerhimmel. Damals war sie mit dem zwölf Jahre älteren Reto Steiner seit fünf Jahren liiert. Steiner mied die Öffentlichkeit, der Medienrummel war ihm suspekt. Egli erklärte damals in einem Interview mit der "Schweizer Illustrierten": "Wenn er nicht ins Rampenlicht will, respektiere ich das." Aber ihre Liebe überstand den Trubel nicht. Egli und Steiner trennten sich, sie blieben Freunde.

Seither sucht Beatrice Egli die große Liebe. Bislang vergeblich.

Die Suche nach der großen Liebe läuft für Beatrice Egli holprig

Der Zeitschrift "Neue Post" gestand Egli nun, dass die Suche holprig verläuft:

Ich lerne immer mal wieder jemanden kennen, aber es hat nie gefunkt. Beatrice Egli, Februar 2024

Weiter sagte sie ehrlich: "Ich frage mich schon: Wo ist mein Romeo?"

Beatrice Egli und der "Richtige": "Es geht mir nicht um Aussehen"

Im Gespräch mit "Neue Post" gab sie zu, dass sie "natürlich gewisse Wunschvorstellungen" habe, was ihr Traummann mitbringen müsse. Allerdings wirken die Vorstellungen nicht überzogen: Ihr Traummann müsse Humor und ein großes Herz haben, meinte Egli, Eigenschaften, die ihr auch an ihrem Vater Bruno gefallen.

Weitere Wunsch-Charakteristika eines potenziellen neuen Partners verriet sie schon vor Jahren bei "Grill den Henssler". In der Show gab sie preis: "Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt." Damals erklärte sie auch, dass sie nicht mit allen Mitteln nach dem großen Liebesglück suche: "Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig."

Gab es eine Liaison mit Florian Silbereisen?

Nur eines sollte "der Richtige" besser nicht mit in die Beziehung bringen: eine Katze. 2021 gestand Egli im Gespräch mit dem MDR: "Ich habe ehrlich gesagt Angst vor Katzen." Aufgrund von einschlägigen negativen Erlebnissen habe sie vor den Vierbeinern "regelrechte Panik".

Zwar teile sie, wie sie damals bei "Grill den Henssler" offenbart hatte, nicht "jede Liebschaft mit der Öffentlichkeit", aber an dem Gerücht, es gäbe ein Techtelmechtel mit Schlager- und Schauspielstar Florian Silbereisen, scheint nichts dran zu sein.