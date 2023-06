Beatrice Egli begeistert ihre Fans mit neuem Look: SO sieht der Schlagerstar jetzt aus

Das Wichtigste in Kürze Beatrice Egli nimmt am Samstag, den 22. April, Platz im Rateteam von "The Masked Singer".

Was sie in der vierten Folge der achten Staffel (auf dem Kopf) tragen wird, ist noch unklar.

In der Vergangenheit hat sie in Puncto Styling immer wieder überrascht – wenn auch meist in blond.

Zehn Jahre ist es her, dass Beatrice Egli zu Deutschlands Superstar gekürt wurde. Dabei wusste sie damals schon mit knalligen Outfits und trendy Frisuren zu beeindrucken. Was sich die Schlagersängerin wohl für die vierte Folge der achten Staffel von "The Masked Singer" einfallen lässt?

Schon den "Deutschland sucht den Superstar"-Titel in 2013 holte Beatrice Egli sich mit blonden Haaren. Sie sparte zwar an Farbe, überraschte von da an jedoch immer wieder mit neuen Frisuren. Auch in Puncto Outfits ließ sich die Schlagersängerin noch nie lumpen.

Im Video: So sah Beatrice Egli früher aus

Beatrice Egli: So nahm sie ihren ersten Preis entgegen

Beatrice wurde am 11. Mai 2013 zur zehnten DSDS-Gewinnerin gekürt. Sie schaffte es sowohl mit ihrer ersten Single "Mein Herz" als auch mit ihrem Studioalbum "Glücksgefühle" in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins. In Deutschland und in der Schweiz gab es für das Album schließlich Platin.

Wie groß ihre Freude bei all dem Starterfolg gewesen sein dürfte, zeigte nicht zuletzt ihre Reaktion auf den Gewinn des Echos im Jahr 2014. Damals trug sie ihr dato etwas längeres Haar offen und glatt.

Beatrice Egli beim Echo 2014. © Beatrice Egli: So wandelbar ist sieREUTERS

Von der scharfen Rockerbraut zur sexy Hausfrau

Wer Beatrice schon länger auf Instagram folgt, dem wird auch die ein oder andere krassere Typveränderung der Schlagersängerin aufgefallen sein – wenn auch nur mithilfe von Perücken. So schlüpfte sie vor einiger Zeit in vier verschiedene Rollen, die sie in den sozialen Medien präsentiert.

Dass ein Kurzhaarschnitt auch anders geht, beweist Beatrice als ihre "französische Freundin Bernadette". Sie trägt eine orangefarbene Bobfrisur. Eine Brille und Bluse mit Blazer machen den sexy Bürolook perfekt. Als Beth zeigt Beatrice sich von der harten Seite. Sie trägt ein mit Nieten besetztes Outfit und überrascht mit schwarzem Sidecut sowie Nasen- und Lippenpiercing.

Beatrice kann auch "jung, frech, vorlaut". Sie macht auf "absolute Insta-Princess" Becky – Latzhose und Beani sowie bunte Wallemähne inklusive. Die quirlige Babsi zieht sich mindestens genauso knallig an wie Beatrice selbst. Die Hausfrau weiß in einem blau-roten Kleid zu entzücken. Mit so einer braunen Lockenpracht hat man Beatrice allerdings noch nie gesehen.

Beatrice Egli: Sie zeigt sich, wie sie ist

Dafür zeigt sich Beatrice immer wieder nicht nur top gestylt. So findet man auf Instagram unter anderem ein kurzes Vorher-Nachher-Video, in dem zunächst eine Beatrice ohne Make-up zu sehen ist. Im Laufe des Clips schminkt sie sich.

So oder so: Die Fans der 34-Jährigen sind begeistert. Ein Follower kommentiert das Video mit den Worten: "Du brauchst keine Schminke, du siehst auch so geil aus!" Ein anderer bezeichnet Beatrice als "die für mich momentan schönste und erotischste Frau auf diesem Planeten".

Beatrice Egli: Kurven ja, Beauty-OPs nein

Dabei muss sich Beatrice auch mit Hatern herumschlagen, die sich in erster Linie über die Figur der Musikerin auslassen. Umso besser, dass sie eigener Aussage nach zu ihren Rundungen steht. "Ich habe diese Kurven und werde sie auch behalten", sagte Beatrice einst im Gespräch mit der "Gala". Sie esse gerne und das könnte sie sich nicht nehmen lassen.

Dann wird halt wieder geschrieben, dass da die Kurven wieder gut zu sehen sind. Da denke ich, dass ich genau das will und ich werde immer dazu stehen. Beatrice Egli , "Gala"

Beatrice isst nach eigener Aussage "schon immer das, auf was ich Lust habe und seitdem ich so lebe, bin ich auch immer gleich schwer und bin glücklich."

Ich kann das nur jedem empfehlen und der wichtigste Zeiger auf der Waage ist der Wohlfühlzeiger. Beatrice Egli , "Gala"

Wie wohl Beatrice sich fühlt, macht auch ihre Antwort auf die Frage nach Beauty-OPs deutlich. Sie erklärte zwar, froh zu sein, "dass es sowas gibt". Aber: "Ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ich brauche das nicht. Meine Nase ist, wie sie ist; meine Augen sind, wie sie sind."

Übrigens: Krasse Verwandlung des deutschen Reality-TV-Stars David Ortega! Er ist kaum wiederzuerkennen.