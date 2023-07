Beatrice Egli verrät überraschendes No-Go bei Männern: Die Sängerin spricht darüber!

Das Wichtigste in Kürze Beatrice Egli erzählt in dem Podcast mit Barbara Schöneberger, was ihr absolutes No-Go bei Männern ist.

In dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht Beatrice Egli auch von ihrem neuen Album "Balance".

Darauf gibt es ein Duett mit Florian Silbereisen. Somit brodelt die Gerüchteküche.

Beatrice Egli erzählt Barbara Schöneberger was für sie bei Männern gar nicht geht. In dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählt sie von ihrem neuen Album "Balance" und dass sie mit Florian Silbereisen auf Schiffsfahrt geht.

Beatrice Egli verrät: Das ist ihr abosolutes No-Go bei Männern

Beatrice Egli (35) war zu Gast bei Barbara Schöneberger (49) in deren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Begeistert sprechen die beiden Frauen über Gott und die Welt in der Podcast-Folge #245 und Beatrice Egli gibt zu, so viel Zeit nehme sie sich wirklich nur für Barbara. Denn bei Barbara Schöneberger fühlt sie sich wohl. Deswegen wird das Gespräch auch sehr persönlich.

Doch zunächst schwärmt die Moderatorin von der berühmten Sängerin, bevor Beatrice Egli überhaupt anwesend ist.

Die ist so süß! Ich liebe Beatrice Egli. Das ist so eine Frau aus dem Leben. Und ich werde es ihr auch gleich noch persönlich sagen. (...) Sie ist für mich wie so ein kleines Marzipantörtchen. (...) Voller Leben und Natürlichkeit. Barbara Schöneberger

Als Beatrice Egli dann ankommt, erzählen die beiden freudig von ihren Business-Reisen. Oft werden den beiden Frauen diese zu viel. Nach so vielen Jahren Geschäftsreisen würden sie gerne wieder mehr Zeit auf der eigenen Couch verbringen als auf den Sofas in den Warte-Lounges am Flughafen. Weitere Anekdote: Bei einem gemeinsamen Flughafen-Aufenthalt hat Beatrice Egli Barbara Schöneberger Gewürze geschenkt.

Außerdem spielen die beiden Frauen im Podcast dann das Spiel "Am laufenden Band". Dabei gilt es zu erraten, von welchem Promi welcher Einkaufszettel ist. Dabei wendet sich das Gespräch dann den Männern zu und Beatrice Egli verrät, was ihr absolutes No-Go bei Männern ist: Sie ist an einem potenziellen Verehrer nicht mehr interessiert, wenn dieser nur süßes Zeug einkauft, wie zuckerhaltige Getränke. Barbara Schöneberger scherzt:

Oft gucke ich in den Wagen rein und manchmal möchte ich den Leuten wieder etwas rausnehmen. Barbara Schöneberger , 2023

Doch Beatrice Egli findet härtere Worte für Männer, die so einkaufen:

Das ist ein Abtörner für mich. Wenn das bei jemandem drin ist... VORBEI! Beatrice Egli , 2023

Barbara lacht über ihre Aussage und scherzt:

Sorry, ich wollte gerade fragen, ob Sie mit mir schlafen wollen, aber jetzt wo ich Ihren Einkaufswagen sehe... Barbara Schöneberger , 2023

Ob Beatrice Egli im echten Leben wirklich so streng ist, kommt dann doch individuell auf die Person an, erzählt sie weiter.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Beziehungsgerüchte nach Duett

Beatrice Egli ist seit ihrem Sieg 2013 bei "Deutschland sucht den Superstar" so richtig durchgestartet. Als Schweizerin ist sie eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland geworden. Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche um Beatrice Egli und Florian Silbereisen (41). Durch das Duett "Das wissen nur wir" auf ihrem brandneuen Album "Balance", spekulieren die Fans, ob die beiden wohl ein Paar sind. In einem taff-Interview kurbelte Beatrice Egli die Gerüchte selbst an.

Ich glaube unsere Blicke sagen sehr viel. Ich bin glücklich! Beatrice Egli , 2023

Das neue Album "Balance" kam am 30. Juni heraus. Hier veröffentlichte die Schweizerin 16 neue Songs. Die erste Single "Volles Risiko" wurde schon im vergangenen Jahr zum absoluten Schlagerhit der Sommers 2022. Mit dem neuen Album zelebriert die fröhliche Sängerin einen "Neuanfang". Das Besondere am Album: Es ist nur ein Duett darauf zu finden. Dort singt Florian Silbereisen mit ihr, in dem vielsagenden Lied "Das wissen nur wir". Fans spekulieren wild: Mag das wohl eine Anspielung auf die geheime Beziehung der beiden Schlagerstars sein?