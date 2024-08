Beauty-Eingriffe: "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Vanessa Blumhagen spricht Klartext

Jahrelang war Vanessa Blumhagen (46) regelmäßig als Promiexpertin im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" zu sehen und beschäftigte sich da auch immer wieder mit VIPs, die ihrer Schönheit operativ "nachhelfen". Im Netz wurde aber auch diskutiert, ob sie selbst nicht auch Beauty-Eingriffe habe vornehmen lassen. Jetzt sprach sie Klartext.

Mit einem Post auf ihrem Instagram-Kanal, auf dem sie ihren 211.000 Follower:innen (Stand 26. Juli, 14:10 Uhr) auch immer wieder Pflege- und Beauty-Tipps gibt, reagierte Vanessa Blumhagen in ihrem neuesten Post auf die immer wieder auch in Kommentaren geäußerten Zweifel bezüglich ihres natürlichen Aussehens. "Gebotoxte Stirn, gemachte Brüste... Was mir nicht schon alles nachgesagt wurde", begann die Journalistin ihre Stellungnahme und ergänzte "Meistens komischerweise von Frauen", bevor sie klarstellte: "Ich muss alle enttäuschen."

Vanessa Blumhagen legt ihr Beauty-Geheimnis offen

Denn sie habe, so zeigte sie danach auf, keine Schönheits-Eingriffe vornehmen lassen. Sie erklärte: "Meine einzige Schönheits-OP bisher war eine Augenlaser-Behandlung (-9 Dioptrien) im Jahr 2004."

Danach beschrieb sie mit Blick auf all jene, die an ihrer Natürlichkeit zweifeln, klar, was sichtbar Sache ist: "Was man auf dem Foto sieht: Mein Gesicht nach meiner Abendroutine. Gut durchblutet dank Gua Sha und getapet. Das war's. Dazu eine nährstoffreiche Ernährung, guten Schlaf, Mikronährstoffe wie Vitamin C, dazu Kollagen, Astaxanthin. Und reichhaltige, giftfreie Pflege."

Abschließend gab sie allen Usern, auch den kritischen, einen kostenlosen Beauty-Tipp:

Das wichtigste: Lebensfreude! Macht Lachfältchen, aber auch glücklich! Vanessa Blumhagen, Juli 2024

"Nur kein Neid": Fans halten zu Vanessa Blumhagen

In den Kommentaren ihrer Follower:innen bekam Vanessa viel Zuspruch. "Ich werde nie verstehen, warum Frauen sich mitunter so piesacken müssen", schrieb eine Userin. "Wir werden alle älter, wir verändern uns, wir kümmern uns um uns, wir achten uns. Wenn wir uns irgendwann für Botox und Co. entscheiden, ist das völlig ok. Ja, und Freude am Leben, wir haben nämlich nur dieses eine." Eine andere schlägt in dieselbe Kerbe: "Es gibt eben auch noch Frauen, die von Natur aus so schön sind und eine natürliche Ausstrahlung haben. Nur kein Neid. Sondern sich einfach mal für diese Frauen freuen."

Ein weiterer Follower bringt die Sache in gekonnter Knappheit auf den Punkt: "Natürlichkeit siegt."