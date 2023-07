"Beauty & The Nerd": SO sah Kandidatin Natascha früher aus – Fans überrascht!

Das Wichtigste in Kürze Natascha Beil hat 2011 in der sechsten Staffel GNTM mitgemacht.

Nun steht sie für "Beauty & The Nerd" vor der Kamera, mit einem ganz anderen Look als damals bei GNTM.

Natascha Beil hat sich seit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2013 sehr verändert. Mit blonden statt roten Haaren macht sie nun bei "Beauty & The Nerd" mit. Seit 29. Juni ist sie wieder auf ProSieben zu sehen - nur sieht sie heute komplett anders aus als bei GNTM!

Im Video: So veränderte sich Natascha Beil über die Jahre

Natascha Jasmin Beil ist eine Influencerin und eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Reality-TV. Sie wurde 1990 in Freigericht, Hessen, geboren, lebt jedoch jetzt in Frankfurt und stammt aus einer bodenständigen Umgebung.

Natascha Beils Entwicklung seit GNTM

Natascha Beil (31) hat 2013 an der sechsten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilgenommen. Ihre Shootings mit den roten, mal welligen, mal zurückgelegten Haaren bleiben bis heute in Erinnerung. Sie schied bei GNTM 20213 auf Platz 14 aus. Damals gewann Jana Beller, die heutige taff-Moderatorin Rebecca Mir kam auf Platz 2.

Legendär war das Feuer-Shooting, aber noch aufregender war das damalige Umstyling. Natascha war kein großer Fan ihres neuen Looks. Kein Wunder also, dass sie sich nach ihrer GNTM-Zeit radikal veränderte. Obwohl sie als dunkelhaarige Schönheit in die Model-Show kam, ist die Friseurmeisterin inzwischen blond.

Wollt Ihr frühere Natascha sehen? In diesem Youtube-Clip von 2013 sieht man die heutige BATN-Beauty Natascha ab 7:16 Minuten auf dem Catwalk.

Nach GNTM war Natascha Kandidatin bei "Love Island"

Auch im TV war Natascha Beil nach ihrem GNTM-Aus immer wieder zu sehen. So suchte sie 2018 bei "Love Island" nach der großen Liebe und verdrehte dabei dem "Dr. Love" Tobias Wegener (29) den Kopf. Im Oktober 2018 verkündete sie aber das Liebes-Aus. "Es hat sich immer einer mehr gefreut und einer weniger. Da habe ich mich hinterfragt. Wenn man jemanden wirklich mag, sucht man die Nähe, das war alles aber nicht gegeben, was mir zu denken gegeben hat", zeigte sie sich damals ganz geknickt in einem Instagram-Livestream.

Im Juni 2021 machte die 31-Jährige daraufhin ihre Beziehung zum ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Daniel Gielniak (30) öffentlich. Die beiden lernten sich über die Live-Podcast-App Clubhouse kennen, wie Natascha damals in einem Interview verriet. Doch ihr Liebesglück sollte nicht lange halten. Im November 2021 folgte die Trennung. Die Gründe dafür teilten die beiden ihren Fans nicht mit. Seitdem hält die 31-Jährige ihr Liebesleben weitestgehend privat. Es ist nicht bekannt, ob es aktuell einen Mann an ihrer Seite gibt.

Natascha Beil ist nach ihrer GNTM-Teilnahme als Influencerin erfolgreich

Nach ihrer GNTM-Teilnahme arbeitet Natascha Beil wieder als Hairstylistin, ist aber auch als Influencerin tätig. Über 115.000 Menschen folgen ihrem Instagram-Kanal (Stand: Juli 2023) und verfolgen gespannt, wie das Reality-Starlet Beauty-Tipps gibt, sich in freizügigen Outfits präsentiert oder offen über ihre Brustoperation berichtet.

Doch auch über ihr Privatleben spricht Natascha Beil bei Instagram offen mit ihren Fans. So gab sie 2019 preis, dass sie eine Brustvergrößerung hatte. Statt einem B-Körbchen trägt sie jetzt ein D-Körbchen.

Tatsächlich ist die Brust-OP nicht der einzige Beauty-Eingriff, dem sich Natascha Beil unterzogen hatte. Sie ließ während des Lockdowns im Jahr 2020 ihre Augenlider straffen, wie sie bei Instagram berichtete. Der Grund? Ihre Schlupflider stören sie täglich beim Schminken. "Ich lebe nur einmal und ich möchte mich jetzt richtig schminken können oder nicht schminken können, ohne, dass ich müde aussehe. Deswegen habe ich das jetzt gemacht", erklärte sie damals ihre Entscheidung.

Natascha Beil bei "Beauty & The Nerd"

Die vierte Staffel "Beauty & The Nerd" startet am 29. Juni auf ProSieben. Diese Beautys und Nerds sind dabei (v.l.n.r.): Jules, Dominik, Florian, Beverly, Marco, Setty, Brenda, Selina, David, Stefan, Mike, Natascha, Walentina und Samuel. © ProSieben / Benjamin Kis

Seit dem 29. Juni 2023 macht Natascha Beil nun bei der vierten Staffel von "Beauty & The Nerd" mit. Im Kampf um 50.000 Euro tritt sie mit Nerd Dominik Horneff an. Dominik, der gerne eine Super-Mario-Kappe, den Handschuh von Thanos aus "Avengers" sowie einen Harry-Potter-Zauberstab rägt, steht auf Comics und Fantasy und schreibt sogar selbst Romane.

Neben ihr zieht unter anderem auch Reality-TV-Sternchen Walentina Doronina in die Villa ein, die erst im vergangenen Jahr bei "Promi Big Brother" für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Schon in Folge 1 hat es massiv zwischen Natascha und Walentina gekracht.

Bei "Beauty & The Nerd" prallen Welten aufeinander. Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen, um um den großen Sieg zu kämpfen. Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein?

Wer es weit schafft, ergattert ein großes Umstyling. Damit ist Natascha Beil ja schon von GNTM bestens vertraut. Und wer wirklich eng zusammenwächst und die Herausforderungen besteht, der kann das Preisgeld in Höhe von 50.000 EUR gewinnen.

Die vierte Staffel "Beauty & The Nerd" - seit 29. Juni 2023, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.