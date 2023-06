"Behind The Feed": Neue Reality-Serie bei Joyn – DIESE Influencer sind dabei

Das Wichtigste in Kürze Ab dem 2. Juni läuft auf Joyn die neue Reality-TV-Serie " Behind The Feed ".

Worum es in dem neuen Format geht und welche Social-Media-Stars mit dabei sind, erfährst du hier.

Viele Influencer:innen lassen ihre Fans auf Instagram und Co. täglich an ihrem Alltag teilhaben. Doch wie viel von dem, was sie zeigen, ist wirklich echt? Die neue Reality-Doku-Serie "Behind The Feed" gewährt einen Blick hinter die Kulissen und begleitet Social-Media-Stars in ihrem Alltag.

"Behind The Feed": Darum geht es in der Reality-TV-Serie

In dem neuen Joyn-Format können die Zuschauer:innen hautnah miterleben, wie der Alltag eines Influencers wirklich abläuft. "Behind The Feed" verspricht einen "ganz privaten Einblick [...] abseits des Medienrummels mit allen Höhen und Tiefen der Social-Media-Welt". Allzu lange müssen sich die Fans auch nicht mehr gedulden, bis die neue Reihe kostenlos auf Joyn verfügbar ist. Ab dem 2. Juni sind wöchentlich jeweils zwei neue Folgen von "Behind The Feed" auf Joyn abrufbar.

Diese Influencer sind bei "Behind The Feed" dabei

In der neuen Reality-Doku-Serie sind viele bekannte Influencer:innen mit von der Partie. Wir zeigen dir, welche Social-Media-Stars in "Behind The Feed" private Einblicke liefern.

Paola Maria

Paola Maria zählt neben Bibi Claßen und Dagi Bee zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Allein auf Instagram hat sie über 5,6 Millionen Follower:innen (Stand 1. Juni 2023, 13:40 Uhr). Ihre Karriere startete im Jahr 2013 jedoch auf YouTube. Auf der Plattform teilte sie regelmäßig Tipps und Tricks rund um die Themen Mode, Kosmetik und Lifestyle mit ihrer Community und konnte sich dadurch eine große Fangemeinde aufbauen. Zudem lässt sie ihre Follower:innen auch an ihrem Privatleben teilhaben. Von 2013 bis Ende 2022 war die 26-Jährige mit dem YouTuber Alexander Koslowski liiert, davon waren die beiden fünf Jahre verheiratet. Sie haben außerdem zwei gemeinsame Söhne. Wie sich ihr Alltag nach dem Liebes-Aus als Mutter von zwei Kindern verändert hat, zeigt Paola Maria in "Behind The Feed". Auch ihre neue Beziehung mit dem Unternehmer Alexander Thoss wird in der Reality-Doku-Serie thematisiert.

Nihan Sen

Seit 2012 begeistert Nihan Sen ihre Follower:innen fast täglich mit Schminkvideos, Drogerie Hauls und Vlogs. Auf ihren Kanälen setzt sie sich seit einigen Jahren auch für die Themen Selbstliebe und persönliches Wachstum ein. Mittlerweile hat sie allein auf Instagram über 519.000 Abonnenten (Stand 1. Juni 2023, 13:50 Uhr). 2016 heiratete sie den Webstar Tayfun, der ebenfalls oft in ihren YouTube-Videos zu sehen war. Doch nach monatelangen Trennungsgerüchten bestätigte die 32-Jährige im März 2022 die Trennung von ihrem Ehemann. In "Behind The Feed" werden die Zuschauer:innen auf Joyn einen Einblick in ihren Familienalltag bekommen und können Nihan dadurch noch besser kennenlernen.

Marvyn Macnificent

Marvyn Macnificent begann seine YouTube-Karriere im Jahr 2014 und hat sich seitdem eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Auf YouTube hat er 1,01 Millionen Abonnent:innen, auf Instagram folgen ihm aktuell (Stand 1. Juni 2023, 13:59 Uhr) über 425.000 User:innen. Mit seinem außergewöhnlichen Talent für Make-up und seiner inspirierenden Art kommt Marvyn bei vielen Follower:innen gut an. Auf YouTube teilt er nicht nur Tutorials für verschiedene Make-up-Looks mit seinen Fans, sondern spricht auch über ernste Themen. Er setzt sich für Selbstakzeptanz, die LGBTQIA*-Community und Gleichberechtigung ein. Zudem geht er mit dem Thema Beauty-OPs ganz offen um. So unterzog er sich 2022 beispielsweise einer Gesichtsfeminisierung, um seine Gesichtszüge weicher werden zu lassen. In der Joyn-Serie "Behind The Feed" nimmt Marvyn die Zuschauer:innen beim emotionalen Auszug aus der Villa, in der er mit seiner Mutter lebte, mit.

Naomi Jon

Naomi Jon veröffentlichte 2012 ihr erstes Video auf der Plattform YouTube - und ist mittlerweile total erfolgreich. Auf Instagram folgen ihr insgesamt 1,1 Millionen Abonnent:innen, auf YouTube sind es sogar über 2,8 Millionen Follower:innen (Stand 1. Juni 2023, 14:11 Uhr). Ihr Content dreht sich rund um die Themen Beauty, Fashion und LIfestyle. Vor allem für ihre ausgefallenen Looks und ihren einzigartigen Stil wird Naomi von ihrer Community sehr geschätzt. Im Juni 2021 startete sie zudem als Sängerin durch und brachte ihren ersten Song "Naomi" raus. In "Behind The Feed" bekommen die Zuschauer:innen die Möglichkeit, die Influencerin auf ihrem Weg zur erfolgreichen Sängerin zu begleiten.

Hendrik Giesler

Hendrik Giesler begeistert seine 477.000 Instagram-Fans (Stand 1. Juni 2023, 14:18 Uhr) fast täglich mit neuen Selfies, Eindrücken von seinen Modeljobs und coolen Shootingfotos. Mit seinem einzigartigen Modestil und seiner sympathischen Art hat er sich in kurzer Zeit einen Namen in der Branche gemacht. Die Joyn-Serie "Behind The Feed" begleitet den Fashion-Influencer bei seinen Modeljobs und zeigt seinen Kampf mit dem Leben in der Öffentlichkeit.