Bei "The Voice of Germany": Bill Kaulitz offenbart geheime Sex-Fantasie

Bill Kaulitz offenbar wilde Sex-Fantasie

Bill Kaulitz offenbart seine geheime Sex-Fantasie! Der Tokio-Hotel-Sänger sitzt aktuell mit Bruder Tom auf dem Doppelstuhl bei "The Voice". Dort buzzern die beliebten Twins um die besten Talents – und ein Auftritt brachte Bill nun so ins Schwitzen, dass er allen von seinen Sex-Träumen berichtete. Kandidat Marcel erzählte von seinem Job als Bank-Mitarbeiter, was Bill dazu veranlasste, direkt auszupacken.

Ich würde ja gerne mal in der Bank einbrechen. Das ist meine Fantasie! Festgenommen werden von einem ganz heißen Officer. Und dann überlege ich mir, wie ich da wieder rauskomme ... , Bill Kaulitz/"The Voice"

An Vorstellungskraft scheint es dem "Durch den Monsun"-Sänger also nicht zu mangeln. Aber wirklich überraschend ist das nicht, denn Fans des Musikers werden wissen: Bill plaudert gerne mal aus dem Nähkästchen.

Enthüllung im "Kaulitz Hills"-Podcast: Das war Bill Kaulitz' erster Schwarm

Besonders die Fans von Bill und Toms Podcast "Kaulitz Hills" kommen hin und wieder in den Genuss pikanter Enthüllungen. So verriet Bill einst in einer Folge, wer sein erster richtiger Schwarm war, der ihn zu wilden Träumen verleitete. Dabei sprach der beliebte Sänger von Vampir-Darsteller James Marsters, der als "Spike" in "Buffy – Im Bann der Dämonen" zu sehen war.

Das war der erste Mann im Fernsehen, in den ich verliebt war und mit dem ich schlafen wollte“, gab Bill im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder offen zu. Über seine Fantasien zu sprechen macht ihm ganz offenbar also nichts aus. Eine Tatsache, für die ihn seine Fans sicherlich ganz besonders lieben.