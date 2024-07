Bekannte Gesichter in "American Horror Story": Diese Stars waren dabei

Anzeige

Seit 2011 versetzen die schaurig-schönen Abenteuer in "American Horror Story" den Fans wohlige Gänsehautschauer. Die vom TV-Titan Ryan Murphy (58) erfundene Serie zog bereits in der ersten Staffel berühmte Schauspieler und Gaststars an wie das Licht die Motten. So spielte schon damals mit Jessica Lange (75) eine Hollywood-Hochkaräterin mit. Sie ist zweifache Oscar-Gewinnerin und hatte vier Golden Globes und einen Emmy zu Hause stehen. Nachdem sie bei "American Horror Story" mitmachte, kamen ein weiterer Golden Globe und zwei zusätzliche Emmys dazu.

Von diesem Erfolg ließen sich auch andere Stars motivieren und rannten Serien-Produzent Murphy förmlich die Bude ein, um bei "AHS" mitspielen zu dürfen.

Maroon-5-Sänger Adam Levine verliert einen Arm

Adam Levine (45) ist "hauptberuflich" Sänger bei der US-Band Maroon 5 ("Moves Like Jagger"), ab und zu aber "wildert" er in fremden Genres. So spielte er schon 1997 in einer Episode von "Beverly Hills, 90210" mit, war 16-mal Coach in der US-Version von "The Voice" und spielte 2013 neben Keira Knightley in dem Kinofilm "Can a Song Save Your Life?".

In der zweiten AHS-Staffel ("Asylum") spielte er 2012 die Rolle des Leo Morrison. Allerdings nicht lange. Bereits in der dritten von 13 Folgen haucht er sein Leben aus. Letztlich wird er erschossen, zuvor aber wurde ihm schon der Arm abgerissen und mit mehreren Messerstichen zugesetzt. Autsch.

Adam Levine in der zweiten "American Horror Story"-Staffel. © imago images/Everett Collection

An Adam Levines Seite: Jenna Dewan

Und das alles nur, weil Leo und seine Frau Teresa bei ihren Flitterwochen ausgerechnet im Briarcliff Manor einbrechen. Die ehemalige Irrenanstalt ist nämlich zum beliebten Lost Place geworden. Der Killer, der darin sein Unwesen treibt, ist allerdings - sehr zum Leidwesen von Leo und Teresa, sehr real.

Immerhin dürfen sich Teresa und Leo erst noch romantisch vergnügen, bevor Killer Bloody Face dem erotischen Treiben und auch gleich dem Leben beider ein blutiges Ende setzt. Leos Ehefrau spielt Jenna Dewan (43). Die machte als Tänzerin bei Tourneen mit Justin Timberlake und Janet Jackson auf sich aufmerksam und lernte 2005 am Filmset von "Step Up!" Channing Tatum (44) kennen und lieben. Von 2009 bis 2019 waren die beiden verheiratet.

Jenna Dewan in der zweiten Staffel von "American Horror Story". © imago images/Everett Collection

Schaurig schön; Lady Gaga holt sich den Golden Grusel-Globe

Noch schneller war es in Staffel fünf ("Hotel", 2015) um Top-Model Naomi Cambell (54) geschehen. Sie spielte die Moderedakteurin Claudia Bankson, die einer Einladung ins für die Staffel namensgebende Hotel Cortez folgt - und da schon in der zweiten Folge mit einem Eispickel erdolcht wird. Von einem Mörder, der zuvor in der Matratze ihres Hotelbettes eingenäht war!

Naomi Campbell in der fünften Staffel von "American Horror Story". © IMAGO/Capital Pictures

Das Hotel wird von Elizabeth geführt. Die wird aber nur "Die Gräfin" genannt - und wird gespielt von Lady Gaga! Sie tauchte in allen 15 Episoden der Staffel auf - die erste große Hauptrolle der Sängerin ("Born This Way"), die zuvor in "Men In Black 3" (2012), "Machete Kills" (2013) und "Sin City 2" (2014) erste kleine Gastrollen gespielt hatte. Als Gräfin trat Lady Gaga ziemlich mörderisch und vor allem überzeugend auf: 2016 wurde sie als "Beste Hauptdarstellerin (Mini-Serie oder TV-Film)" mit dem Golden Globe ausgezeichnet. In der anschließenden Staffel ("Roanoke") war Lady Gaga dann noch einmal zu sehen. Drei Folgen lang spielte sie die Figur der Sagengestalt Scáthach.

Lady Gaga in der fünften Staffel von "American Horror Story". © IMAGO/Capital Pictures

Kim Kardashian verbirgt dämonische Geheimnisse

In der zwölften Staffel "Delicate" (aktuell auf Joyn streambar) sind nun Kim Kardashian (43) und Cara Delevingne (31) dabei. Kim spielt die zweite Hauptrolle und stellt Siobhan Corbyn dar, die PR-Agentin der Schauspielerin Anna Victoria Alcott (Emma Roberts, 33). Shiobhan verbirgt allerdings ein paar wahrlich dämonische Geheimnisse, die sich erst im Laufe der neun Folgen offenbaren.

Cara Delevingne in der zwölften Staffel von "American Horror Story". © IMAGO/Landmark Media

In der neuen Staffel pflasterten diverse Leichen Siobhans Weg, darunter auch die von Ivy Ehrenreich. In fünf der Folgen taucht Ivy immer wieder im Leben von Anna auf, sodass diese sich bereits gestalkt fühlt. Letztlich zeigt sich aber, das Ivy Anna beisteht und sogar einen Mord für sie begeht, um ihr Leben zu retten.

Ivy wird gespielt von Top-Model Cara Delevingne. Die schauspielert nach Kino-Erfolgen wie "Suicide Squad" (2016) und "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" (2017) zuletzt vorzugsweise in TV-Serien. Für 2025 sind drei neue Projekte geplant.