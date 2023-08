Bella Hadid: Ehrliche Worte über ihre Gesundheit – SO schlecht geht es ihr wirklich!

Jahrelang plagte sich Bella Hadid (26) mit den Folgen einer chronischen Lyme-Borreliose-Erkrankung herum. Jetzt meldete sich das Top-Model mit einem sehr emotionalen Gesundheits-Update bei ihren Fans...

Über Hadids Erkrankung, die erstmals 2012 diagnostiziert wurde, die sie sich aber wohl schon viel früher zuzog, war zwar einiges bekannt. Was sie aber tatsächlich durchmachte, illustriert sie jetzt bei Instagram mit zehn Bildern, die teilweise Krankenakten zeigen oder Bella Hadid selbst in Behandlungssituationen oder auf dem Krankenbett. Dazu stellte sie einen aufwühlenden Text, der prosaisch beginnt: "Das kleine Ich, das gelitten hat, wäre so stolz auf mein erwachsenes Ich, weil ich mich selbst nicht aufgegeben habe."

Bella Hadid schildert "15 Jahre unsichtbares Leiden"

In ihrer Caption berichtet Hadid über "mehr als 100 Tage Lyme-Borreliose, chronische Krankheit, Koinfektionsbehandlung und fast 15 Jahre unsichtbares Leiden". Für die Darstellung ihrer Krankheitsreise habe sie sich bemüht, "möglichst positive Bilder auszuwählen. Denn so schmerzhaft diese Erfahrung auch war, das Ergebnis war die aufschlussreichste Erfahrung meines Lebens."

Sie wendet sich an ihre fast 60 Millionen Follower: "Ich möchte euch allen mitteilen: Mir geht es gut und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und: Ich würde um nichts in der Welt etwas ändern. Wenn ich das alles noch einmal durchmachen müsste, um hierherzukommen, zu genau diesem Moment, in dem ich mich gerade befinde, mit euch allen, endlich gesund, würde ich alles noch einmal tun. Es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin."

Bella Hadid macht anderen Erkrankten Mut

Sie macht kein Hehl daraus, dass die Zeit schwer war. "In diesem Zustand zu leben, der sich mit der Zeit und der Arbeit verschlechterte, und in dem ich gleichzeitig versuchte, mich selbst, meine Familie und die Menschen, die mich unterstützen, stolz zu machen, hatte mich auf eine Weise belastet, die ich nicht wirklich erklären kann. So traurig und krank zu sein, trotz der meisten Segnungen, Privilegien, Chancen und der Liebe um mich herum, war wahrscheinlich das Verwirrendste überhaupt."

Hadid macht anderen Betroffenen Mut: "Das Universum funktioniert auf die schmerzhafteste und schönste Weise, aber ich muss sagen, dass es besser wird, wenn man Schwierigkeiten hat. Das verspreche ich. Geht einen Schritt zurück, bleibt stark, vertraut auf euren Weg, folgt eurer Wahrheit und die Wolken werden beginnen, sich aufzuklären. Ich empfinde so viel Dankbarkeit und Perspektive für das Leben."

Bella Hadid: emotionaler Dank an Mutter, Ärzte und ihren Hund

Vor allem bedankt sich Hadid bei ihren Ärzten und ihrer Mutter, die "sie beschützt und unterstützt" hätten. Ihrem Hund Glizzy P. Beans widmet sie einen eigenen Instagram-Post mit weiteren zehn Bildern während ihrer Krankheitsphase. Darauf ist zu sehen, was sie in Worten beschreibt: "Gott schütze meinen Engel Glizzy P. Beans, weil er "nie von meiner Seite gewichen ist, nicht einmal eine Sekunde lang."