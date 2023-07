Bella Hadid wieder Single? Das Model soll sich von Mark Kalman getrennt haben!

Eben war noch ihre Schwester Gigi wegen eines Drogen-Deliktes im Urlaub in den Schlagzeilen. Jetzt folgt ihr Bella Hadid (26) ins Rampenlicht: Das Model hat sich offenbar von seinem Freund getrennt - und dies monatelang verschwiegen.

Anzeige

Letztes Jahr wurde noch gemunkelt, Mark Kalman (35) plane, seiner Angebeteten, Topmodel Bella Hadid (26), die Frage aller Fragen zu stellen. Zum Heiratsantrag dürfte es nicht mehr kommen. Wie "Entertainment Tonight" und "Daily Mail" übereinstimmend melden, haben sich das Model und der Art Director und Fotograf in aller Stille getrennt. Und zwar offenbar schon vor Monaten.

Anzeige

Anzeige

Bella Hadid kämpft gegen den Druck des Ruhms

"Die Liebe kam zum Stillstand", zitiert "Daily Mail" einen Freund aus dem Umfeld von Hadid und Kalman. "Sie waren sehr verliebt, aber die Beziehung ging letztendlich zu Ende und sie beschlossen, die Sache zu beenden." Demnach haben sich die beiden bereits im Frühjahr einvernehmlich getrennt.

Bella Hadid und Marc Kalman: Laut US-Presse sind die beiden kein Paar mehr © picture alliance / abaca

Das passt: Schon als die beiden zueinander fanden, ließen sie die Öffentlichkeit zunächst außen vor. Als Hadid am Rande des Filmfestivals in Cannes im Juli 2021 ihre Beziehung bestätigte, waren die zwei bereits seit einem Jahr ein Paar.

Die jüngere Schwester von Gigi Hadid (28) geht nicht mehr so offensiv mit dem Rampenlicht um wie früher. In Sachen Beziehungen ist sie ein gebranntes Kind, weil sie während ihrer Romanze mit Sänger The Weeknd (2015 bis 2019) immer wieder mit teils abstrusen Gerüchten in den Schlagzeilen auftauchte. "Bella ist eine sehr nette Person, kämpft aber mit dem Druck des Ruhms", zitiert "Daily Mail" seine Quelle.

Anzeige

Bella Hadid und ihre gesundheitlichen Probleme

Zudem hat Hadid Wichtigeres zu tun, als sich in den Medien über ihren Beziehungsstatus zu äußern. Sie hat sich, berichtet "Daily Mail", für vier Monate komplett zurückgezogen, um unter täglicher medizinischer Aufsicht gegen ihre von Zecken übertragene Lyme-Borreliose zu kämpfen. Dahinter verbirgt sich eine lange Leidensgeschichte, denn die Krankheit wurde bei Hadid schon 2012 diagnostiziert. Die Krankheit wurde chronisch, immer wieder gab es Rückschläge. Unter anderem war sie auch dafür verantwortlich, dass Hadid einst ihren Traum aufgeben musste, einmal als Reiterin an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Hadid war früher ausgelassener unterwegs. 2014 wurde ihr wegen einer Trunkenheitsfahrt für ein Jahr der Führerschein entzogen. Dem Alkohol hat sie laut "Daily Mail" erfolgreich und ohne es an die große Glocke zu hängen abgeschworen. "Vor neun Monaten beschloss sie, aufzuhören. Seither hat sie keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken." Die "Selbstheilung" wolle sie nun fortsetzen: "Seit ihrer Trennung von Mark versucht sie, auf sich selbst aufzupassen", schreibt "Daily Mail".