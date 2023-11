Bestätigt Adele hier etwa die Hochzeit mit Rich Paul?

Stimmen die Hochzeitsgerüchte um Adele und Rich Paul? Bei einem Auftritt im intimen Rahmen hat die Sängerin offenbar ihren neuen Beziehungsstatus ganz sorglos verkündet.

Anzeige

Seit letztem Jahr häufen sich die Spekulationen, dass Adele (35) heimlich ihren Freund Rich Paul (41) geheiratet haben könnte. Offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte von den beiden nicht - bis jetzt. Denn wie die britische "Daily Mail" berichtet, hat Adele offenbar nun in einem kleinen, intimen Rahmen ihr Schweigen zu ihrem Beziehungsstatus gebrochen.

Dem Bericht zufolge war die Sängerin zusammen mit einer Begleitung als Gast im Publikum bei der Show ihres guten Freundes Alan Carr (47). Wie ein Augenzeuge berichtet, habe Alan die Menge gefragt, ob jemand kürzlich geheiratet habe. Daraufhin habe Adele von ihrem Platz aus laut gerufen: "Ich!".

Ein weiterer Zuschauer der "kleinen und intimen Show" berichtet gegenüber "Daily Mail", dass das "super süß" gewesen sei, dass Adele aber kurz vor dem Ende der Vorstellung abgetaucht sei. Zuvor habe es aber so gewirkt, dass es ihr egal sei, ob die Leute wussten, dass sie da war.

Adele und Rich Paul sind schon lange zusammen glücklich

Ihre Beziehung zu US-Sportagent Rich Paul machte die erfolgreiche Sängerin im Jahr 2021 öffentlich. Aus ihrer ersten Ehe mit Simon Konecki (49) hat Adele einen gemeinsamen Sohn, der im Oktober 2012 zur Welt kam. Die Ehe mit Konecki ging 2019 in die Brüche, im März 2021 wurde die Scheidung rechtskräftig. Liiert war das Paar seit 2011. Auch bei ihrer ersten Ehe bestätigte sie erst nach zahlreichen Gerüchten öffentlich bei den Grammy-Awards, dass sie geheiratet habe, indem sie Konecki als "ihren Ehemann" bezeichnete.

Mit ihrem neuen Partner wünscht sich Adele offenbar auch ein weiteres Kind. In der Vergangenheit betonte sie bei mehreren Gelegenheiten, dass sie gerne nochmal Mutter werden wolle. Egal ob verheiratet oder nicht, die Beziehung mit Rich Paul scheint sehr gut zu verlaufen: Der Sport-Agent, der sich eigentlich nur selten zu seinem Privatleben äußert, sagte im Oktober in einem Interview in der TV-Show "CBS Mornings", dass sie gemeinsam "glücklich" seien.

Moderatorin Gayle King (68) wollte dann auf subtile Art wissen, ob Paul und Adele denn nun verheiratet sind: "Wenn ich sie sehe, soll ich dann 'Hallo, Frau Paul?' sagen?" Darauf antwortete er mit einem Lachen: "Sie können sagen, was Sie wollen."