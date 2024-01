Betrüger geben sich als Henry Cavill aus: Deutscher Fan um fast 100.000 Euro abgezockt

Einmal Superman die Hand schütten! Das war der große Traum eines 35-jährigen deutschen Fans von Henry Cavill (40). Der Wunsch wurde zum Albtraum, denn die Frau fiel auf einen Betrüger auf. Am Ende gab kein Treffen mit dem britischen "Man of Steel"-Darsteller, sondern nur ein leergeräumtes Bankkonto.

Bereits 2013 wurde Henry Cavill von den Lesern und Leserinnen des englischen Magazins "Glamour" zum "sexiest Man" der Welt gewählt. Man kann also eine 35-Jährige aus Erfurt verstehen, dass sie von einem persönlichen Treffen mit dem Schauspieler träumte. Als ihr die Möglichkeit eines Meet and Greet angeboten wurde, gab die Erfurterin alles, um sich den Traum zu erfüllen. Sie räumte sogar ihr Bankkonto leer und überwies 95.000 Euro - leider nicht an Henry Cavill oder sein Management, sondern an Betrüger.

Henry Cavill: Deutscher Fan um fast 100.000 Euro betrogen

Nichts ist unmöglich, vor allem nicht bei Social Media. So dachte wohl die Deutsche, als sie über eine Social-Media-Plattform Kontakt zu Henry Cavill fand. In der Kommunikation wurde ihr ein persönliches Treffen mit ihrem Idol in Deutschland vorgeschlagen. So weit, so schön. Der Haken: Wie die "Frankfurter Allgemeine" mit Bezug auf die ermittelnde Polizei schrieb, wurde die Erfurterin gebeten, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Dazu kamen, wie die Polizei mitteilte, Gebühren für "die Organisation und Zustellungskosten für ein Paket".

In großer Vorfreude auf ihr Treffen mit Superman zahlte die Erfurterin. Und zahlte und zahlte. Erst, als sie bereits insgesamt 95.000 Euro überwiesen hatte, wurde ihr klar, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war. Denn Henry Cavill hatte mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Statt zum Date mit dem Hollywood-Star ging die Frau schließlich zur Polizei und erstattete Anzeige. Es wird nun wegen Betrugs und Vorspiegelung falscher Tatsachen ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Aber das Konto des Fans ist vorerst mal leer.