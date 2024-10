Beziehung beendet: Sarah Kern verkündet das Liebes-Aus mit Tobias Pankow

Sarah Kern ist offiziell wieder Single. Auf Instagram verkündet die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin nach tagelangen Spekulationen die Trennung von ihrem Freund Tobias Pankow. Doch was sind die Gründe für das Liebes-Aus?

Anzeige

Nachdem vor wenigen Tagen ein Video im Netz aufgetaucht war, in dem die Designerin die Trennung von ihrem Freund bereits andeutete, spricht sie in einer Instagram-Story nun Klartext. Ihre Beziehung sei nach ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" in die Brüche gegangen.

Erinnerst du dich noch an die "Promi Big Brother"-Staffel mit Sarah Kern? Joyn Streame "Promi Big Brother" mit ihr jetzt auf Joyn

Anzeige

Anzeige

Darum haben sich Sarah und Tobias getrennt

Grund dafür sei die große Entfernung: Sarah lebt in Zypern und auf Malta, Tobias hingegen in Berlin und Brandenburg. "Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht, und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben", stellt die 55-Jährige in ihrem Statement klar. Sie sei der Meinung, "sich dann nur jeden Tag zu schreiben 'ich vermisse dich' mache nicht viel Sinn."

Wie stehen Sarah und Tobias jetzt zueinander?

Böses Blut fließt zwischen den beiden aber nicht - im Gegenteil! Nach dem Liebes-Aus besuchte Tobias seine Ex sogar. "Ich finde es so toll, dass man befreundet bleiben kann", zeigte sich Sarah glücklich.

Einen neuen Partner gebe es bislang nicht an ihrer Seite. Tatsächlich scheint die Reality-TV-Bekanntheit aber auch gar nicht auf der Suche nach einem neuen Mann zu sein. "Ich brauche das nicht mehr, auch keinen Sex. Ich hatte Sex für zehn in meinem Leben", stellte sie abschließend klar.