Beziehungsfluch Muttersöhnchen? Leonardo DiCaprios wahre Liebe ist seine Mama

Er ist einer der letzten ewigen Junggesellen Hollywoods: Leonardo DiCaprio. Dabei hat er schon seit Jahren sein Herz verschenkt - an seine deutsche Mutter Irmelin! Sie soll auch der Grund sein, wieso seine Beziehungen bislang immer wieder scheitern ...

Leonardo und seine Mama sind unzertrennlich

Happy Birthday, Leo! Heute, am 11.11. wird der oscarprämierte Schauspieler stolze 50 Jahre alt. Wie er seinen Ehrentag feiert? Der notorisch private Leonardo hat natürlich keine Details preisgegeben. Doch ein Gast steht fest: Mama Irmelin. Denn: Seine Mama ist die größte und wichtigste Konstante in seinem Leben. In einem Interview mit der "Bild" gab Leo 2010 sogar zu: "Man kann mich Muttersöhnchen nennen, aber ich finde es cool, sie bei mir zu haben."

So cool, dass er sie regelmäßig auf die roten Teppiche der Welt mitnimmt - Irmelin oft und gerne mit Digitalkamera ausgerüstet, für Fotos fürs heimische Familienalbum. Ja, sie sind schon süß, die beiden.

Der Grund für Leos große Bewunderung für seine 81-jährige Mama liegt daran, dass er ohne sie gar nicht als Schauspieler hätte Fuß fassen können. Irmelin begleitete ihn häufig zu Vorsprechen und engagierte sich intensiv, um ihm in einem anspruchsvollen Umfeld Stabilität zu geben. Sie erkannte und förderte sein Talent, setzte sich dafür ein, ihm Bildung und berufliche Chancen zu ermöglichen, und half ihm, den nötigen Fokus und die Disziplin zu bewahren.

Eine seiner ersten Rollen, an der Seite von Robert De Niro, die Leo dank Mama Irmelin bekam: "Die Geschichte einer Jugend" zeigt, wie viel Taltent ein damals jugendlicher Leo bereits hatte. Trigger-Warnung: Im Film geht es um häusliche Gewalt.

Bei der Bafta-Preisverleihung in London 2016 erklärte er in seiner Dankesrede (er gewann "Bester Schauspieler" für "The Revenant – Der Rückkehrer"): "Ich würde nicht hier oben stehen, wenn es [meine Mutter] nicht gäbe. Ich bin nicht in einem Leben voller Privilegien aufgewachsen. Ich bin in einem sehr rauen Viertel in Ost-Los Angeles aufgewachsen. Diese Frau fuhr mich täglich drei Stunden zu einer anderen Schule, um mir eine andere Möglichkeit zu zeigen."

Und auch Irmelins Kindheit war hart. Leonardo fasst es einmal in einem "Bild"-Interview so zusammen: "Meine Mutter ist eine deutsche Immigrantin. Auch wenn wir früher nicht viel Geld hatten, hat meine Mutter dafür gesorgt, dass sie mir zeigt, wo sie aufgewachsen ist und wo unsere deutschen Wurzeln liegen. Ich habe als Kind jeden Sommer dort verbracht."

Die krasse Story von Leonardo DiCaprios Mutter

Geborgen wurde Irmelin in Nordrheinwestfalen als Tochter einer russischen Einwanderin und einem deutschen Kohlebergmann - und zwar in einem Luftschutzbunker 1943. Ihr ersten Jahre verbrachte erst mit gebrochenem Bein, nur damit sie sich eine Infektion nach der anderen zuzog und so unterernährt war, dass ihr Bauch sich blähte. "Wenn ich ein Bild meiner Mutter sehe, bricht es mir das Herz. Es treibt mir die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat", fasste Leonardo das Schicksal seiner Mutter in mehreren Interviews zusammen.

Als Iremlin elf Jahre alt war, machte sich die Familie auf in die USA, das war 1955. 1963 lernte sie Leonardos Vater kennen, 1974 kam dann Söhnchen Leonardo zur Welt, der übrigens nach dem Maler Leonardo Da Vinci benannt wurde, da Irmelin ihr Baby im Bauch treten spürte, als sie vor einem seiner Gemälde in den Uffizien in Florenz stand. Doch kurz darauf zerbrach die Beziehung, Leo teilte seine Zeit zwischen Besuchen bei den Großeltern in Deutschland, seinem Vater und seiner Mutter auf. Dafür wohnten die Eltern extra in Nachbarhäusern, damit Leo es einfacher hatte.

Autorin Lisa Arcella fasste der "Daily Mail" die "Muttersöhnchen-Berziehung" so zusammen: "Leo nimmt seine Mutter oft als seine Begleitung zu Preisverleihungen mit. Sie liebt den ganzen Glamour und die Aufregung, und er liebt es, sie zu verwöhnen. Er möchte sich bei ihr für all die Opfer revanchieren, die sie gebracht hat, als er aufwuchs."

Steckt Mama Irmelin hinter Leos Beziehungs-Chaos?

Vielleicht opfert er etwas zu viel? Denn Irmelin soll auch der Grund sein, wieso Leo mit 50 Jahren immer noch unverheiratet ist! Zwar hatte er immer wieder Beziehungen zu (viel!!! jüngeren) Models und Schauspielerinnen, doch nie schien die Richtige dabei zu sein. Auch oder gerade weil Leo die Meinung seiner Mutter so wichtig ist. Alle Frauen an seiner Seite müssen erst mal an Irmelin vorbei - und wenn sie nicht ihren Segen gibt, dann scheint die Freundin schnell abgesägt zu werden.

Beziehungsunfähig vor der Kamera? Schau Leo in "The Wolf of Wallstreet" an Den kostenlosen Stream findest du jetzt auf Joyn

Die Bezeihung zu Blake Lively soll 2011 nach einem Familienurlaub nach Italien gescheitert sein. Ein Insider verriet damals der "Daily Mail": "Blake hat sich sehr bemüht, Leos Mutter zu beeindrucken, als sie sich trafen, aber Irmelin konnte sie nicht ausstehen. Sie sagte Leo, dass Blake viel zu eingebildet für ihn sei. Leo hört auf seine Mutter, und die Tatsache, dass sie Blake nicht mochte, hat ihn abgeschreckt." Kurz darauf war Schluss. Ähnliches soll mit Rihanna geschehen sein, wohingegen Bar Refaeli in Irmelins Gunst stand und 2005 und 2011 mit DiCaprio eine On-Off-Beziehung führte. Auch Leonardos aktuelle Freundin Vittoria Ceretti scheint sich gut mit Irmelin zu verstehen. Sie wurden gerade erst im Oktober beim gemeinsamen Italienurlaub beim Schlendern durch Venedig gespottet - was die Hochzeitsgerüchte um Leo und Vittoria nur anheizte. Ob Leo in Vittoria also eine größtere Liebe als die zu seiner Mutter gefunden hat? Bleibt abzuwarten.