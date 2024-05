Bianca Heinicke: Die Influencerin ist jetzt Studentin

Nach der Trennung von ihrem Mann Julian Claßen im Mai 2022 hatte sich Bianca "Bibi" Heinicke aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach einem Instagram-Statement im Januar 2024 blieb es erneut still auf ihrem Account - bis sie im April große Pläne ankündigte. Jetzt macht Bianca einmal mehr deutlich, wie viel sich in den letzten Jahren in ihrem Leben verändert hat.

Bianca Heinicke hat ein Studium begonnen

+++ Update vom 3. Mai 2024 +++

Wenige Wochen nach ihrem offiziellen Comeback meldet sich Bianca Heinicke (ehemals Bibisbeautypalace) jetzt erneut bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Boomerang, der sie mit einem Laptop in der Hand zeigt. Dazu schreibt Bianca: "Was haltet ihr davon, wenn ich euch ab und zu den ein oder anderen Fakt über mich verrate, den ihr noch nicht kennt?"

Tatsächlich dürfte der erste Fakt Bibis Fans ziemlich überraschen. Obwohl sie seit Jahren als YouTuberin und Unternehmerin erfolgreich ist, hat sie sich dazu entschieden, ein Studium aufzunehmen. "Ich habe vor wenigen Monaten ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin angefangen", gibt sie in ihrer Story preis und fügt hinzu, dass ihr das Studium sehr viel Freude bereitet: "Bin super happy damit!" Weitere Infos hat sie bislang jedoch noch nicht verraten.

Bianca Heinicke bekommt nach ihrem Statement viel Zuspruch

+++ Update vom 4. April 2024 +++

Nur wenige Stunden nach ihrem Statement teilt Bianca Heinicke ein neues Foto von sich auf ihrem Instagram-Kanal. Auf dem Bild lächelt die Influencerin in die Kamera und wirkt sehr zufrieden.

In der Kommentarspalte unter dem Schnappschuss melden sich zahlreiche Promis zu Wort - darunter ihre ehemalige beste Freundin Dagmar Kazakov (alias Dagi Bee). "Wie schön, dass du wieder da bist", schwärmt die Youtuberin. Maren Wolf, Twenty4Tim, Sarah Harrison und Ex-GNTM-Kandidatin Anna Maria Damm sind ebenfalls ganz begeistert und freuen sich über Bibis Comeback.

Und auch Bibis Ex Julian Claßen, der sich erst vor wenigen Tagen von seiner Freundin Tanja Makarić getrennt hat, ist Bibis Instagram-Posting nicht entgangen. Sein Account befindet sich unter den 958.098 Personen (Stand 4. April, 9:58 Uhr), die den Beitrag gelikt haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Diese Pläne hat sie für ihren Instagram-Kanal

In ihrer Instagram-Story sprach die Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke nun erstmals nach ihrer Comeback-Ankündigung im Januar wieder persönlich zu ihren Fans. Mit ihrer typischen "Hallo ihr Lieben"-Begrüßung meldete sich Bibi in ihrer Story und gibt dabei zu, dass es für sie "schön und verrückt gleichzeitig" sei, nun erstmals wieder in einer Instagram-Story zu ihrer Community zu sprechen.

Dabei erklärte sie, warum sie sich nach ihrem Post im Januar nicht mehr bei ihren Fans gemeldet habe: "Es ist wieder Monate her, seitdem ich meinen Post online gestellt habe, und ich will euch kurz erklären, was passiert ist beziehungsweise warum ich bis jetzt gewartet habe." Bibi habe sich erst einmal klar darüber werden wollen, wie sie Social Media weiter nutzen wolle, um sich weiterhin "damit wohlzufühlen".

Auf diesen Content können sich Bibis Fans freuen

Mittlerweile wisse die zweifache Mutter, welchen Content sie ihrer Community bieten wolle. "Grob gesagt möchte ich euch auf diesem Kanal an meinen Gedanken teilhaben lassen. Ich öffne quasi mein Herz hier für euch und möchte darüber reden, was ich über das Leben denke, wie ich das Leben sehe, wie ich glaube, wie man in der heutigen Gesellschaft in dieser Welt ein glückliches und erfülltes Leben leben kann", erklärte Bibi in ihrer Story. Zudem wolle sie über ihre vegane Ernährung sprechen und sich auf ihrem Account auch gesellschaftskritischen Themen widmen.

Weiter stellte die Kölnerin klar, dass es sie sich "nach niemandem mehr richten" werde: "Ich möchte einfach immer mir selber treu bleiben. Ich möchte das mit euch teilen, was mich beschäftigt", führte sie weiter aus und fügte abschließend hinzu: "Ich freue mich wirklich unglaublich auf diese neue Reise."

Ihr Ex Julian plant ebenfalls einen Neuanfang

Bei Bibis Ex Julian Claßen, mit dem sie von 2009 bis 2022 liiert war und mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, ist aktuell ebenfalls einiges los. Erst vor wenigen Tagen gab er in seiner Instagram-Story die Trennung von seiner aktuellen Freundin Tanja Makarić bekannt. Über die Gründe für das Liebes-Aus ist bislang nichts bekannt.