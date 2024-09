Bier, Schweinshaxe und ganz viel Liebe: Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Touri-Tour in München

In knapp zwei Wochen beginnt in München das Oktoberfest. Auch für Heidi Klum (51) eine Pflichtveranstaltung. Die GNTM-Chefin stimmte sich bei ihrem München-Besuch mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) anlässlich des "Superbloom"-Festivals schon mal ein. Mit Bier, Schnaps, Schweinshaxe - und jeder Menge Liebe.

Anzeige

Heidi Klum, das weiß man, liebt das Leben, die gute Laune und das Feiern. Das bewies die Modelchefin von "Germany's Next Topmodel" jetzt bei ihrem München-Besuch. Sie war in der Stadt, weil ihr Mann Tom Kaulitz mit seinen Jungs von Tokio Hotel das "Superbloom"-Festival im Olympiastadion als Headliner aufmischte. Heidi feierte, wie sie auf ihrem Instagram-Account (12.2 Millionen Follower) zeigte, ausgelassen im Backstagebereich mit. Aber vor und nach dem Tokio-Hotel-Auftritt war mit dem Genießen noch lange nicht Schluss.

Mit ihrem Mann stromerte Heidi durch München und ließ es sich richtig gut gehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern in München ihre Liebe

München ist für Heidi, ihren Mann Tom und ihren Schwager Bill immer eine Reise wert. Die Zwillinge bezeichneten München in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" als ihre Lieblingsstadt in Deutschland. Vor dem Auftritt im Stadion, bei dem Heidi im heißen Outfit (Cowboy-Stiefel, kurzer schwarzer Lederrock und Spitzen-BH) mitfeierte und begeistert die Songs mitsang, war zwei Tage lang Munich-Sightseeing angesagt. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie mehrere Beiträge mit Bildern und Videos, wie Tom und sie die Isar-Metropole erobern.

So machten die beiden im Hofbräuhaus Station und genossen wie echte München-Touris eine üppige Portion Schweinshaxe mit Knödel und Sauerkraut. "I dream about this" (Ich träume davon) sang Heidi auf einem Video. Natürlich gab's nach der deftigen Kost ein paar Verdauungshelfer - mindestens zwei Schnäpschen gönnten sich Heidi und Tom. Das Duo hatte sichtlich Spaß! Zum krönenden Abschluss schenkte Tom seiner Liebsten auch noch ein typisches Lebkuchenherz mit der Aufschrift "I love you" und Heidi ließ es sich glückselig um den Hals hängen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Heidi Klum plant schon ihre legendäre Halloween-Party

Aber für Heidi und Tom stand nicht nur Schlemmen auf dem Programm. Sie besuchten den Münchner Marienplatz und machten ein inniges Erinnerungsfoto, filmten auch das legendäre Glockenspiel am Rathaus. Sie schlenderten über den Viktualienmarkt und sollen auch die Surfer an der Eisbachwelle beobachtet haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für Heidi bedeutete der München-Trip vor allem Abschalten von ihren jüngsten Jobs. Zunächst war sie erneut Jurorin bei "America's Got Talent", dem US-Äquivalent zu "Supertalent". Zudem spielte sie im Videodreh zu Paris Hiltons neuem Song "BBA (Bad Bitch Academy)" mit. Wie Heidis jüngster Post andeutet, ist sie in Gedanken aber bereits im Herbst - bei ihrer legendären Halloween-Party, die jedes Jahr zum Highlight für die VIPs wird. In einem Video schwenkte die Kamera über undefinierbare Accessoires, vielleicht Teile ihres Kostüms? "Ist das der nächste Hinweis auf Halloween", schrieb sie dazu. "Nur die Zeit wird es weisen."