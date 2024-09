Egal ob bei "The Voice of Germany", auf seinen Konzerten oder in seinem Podcast "Kaulitz Hills" - Bill Kaulitz sorgt immer für beste Unterhaltung. Von seinen Fans wird er für seine direkte Art und seinen Humor schon seit Jahren gefeiert. Jetzt verkündet der Tokio-Hotel-Star tolle Nachrichten: Er bekommt eine neue Show!

Anzeige

Hier siehst du die Kaulitz-Brüder bei "The Voice of Germany" Jetzt kostenlos auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

Bill Kaulitz startet im Radio durch

Er ist als Model, Sänger, Podcaster und Entertainer erfolgreich. Seit dem 20. September kann sich Bill Kaulitz einen weiteren Beruf auf seinen Steckbrief schreiben: Er ist jetzt Radiohost! Er übernimmt am heutigen Freitag die Moderation bei bigFM. Passend dazu wurde seine Radiosendung auch "billFM" genannt. "Endlich mein eigener Piratensender. Ich freue mich schon alles umzukrempeln und bigFM mal richtig mausigzumachen - the party has arrived", freute sich der 35-Jährige im Interview. Wie lange und wie oft der Musiker auf Sendung sein wird, ist noch nicht bekannt.

Tatsächlich ist Bill Kaulitz nicht der erste Promi, der bei bigFM eine Sendung übernimmt. Vor ihm wurden bereits Oliver Pocher, Paul Ripke und Lola Weippert diese Ehre zuteil. "Aber mit dem Kaulitz-Take-over und billFM kapert ein genialer Entertainer unser Programm", schwärmte Programmchef Till Simoleit.

Bill Kaulitz macht mit seinem Podcast Schlagzeilen

Dass Bill eine angenehme Stimme hat, der man gerne zuhört, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit dem 1. September 2021 betreibt er zusammen mit seinem Bruder Tom Kaulitz den Podcast "Kaulitz Hills", in dem die beiden über all die Themen sprechen, die sie aktuell beschäftigen. Was dabei natürlich nicht fehlen darf? Ein guter Drink in der Hand. Mit ihren Gesprächen im Podcast sorgen die beiden immer wieder für viele Schlagzeilen. Unser Fazit: Reinhören lohnt sich.