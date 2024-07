Bill Kaulitz: Das sagt der Tokio-Hotel-Star zu Ralf Schumachers Coming-out

Ralf Schumacher (49) hat auf Instagram sein Coming-out gefeiert und sich an der Seite seines Lebensgefährten präsentiert. Tausende von Fans und viele Promis reagierten liebevoll und mit viel Zuspruch auf das Outing des ehemaligen Formel-1-Stars.

Bill Kaulitz äußert sich zu Ralfs Coming-out

+++ Update vom 18. Juli +++

Das Coming-out von Ralf Schumacher schlägt in den Medien aktuell hohe Wellen. Auch an Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz ging das Thema nicht vorbei. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Bruder Tom führt, kam er nun auf Ralfs Coming-out zu sprechen. "Das hat mich sehr gefreut", erklärte Bill.

Zudem sprach er dem Rennfahrer seine Bewunderung aus. "Es gehört viel Mut dazu und gerade wenn man in einem bestimmten Alter ist und ein sehr öffentliches Leben hinter sich hat, mit einem anderen Partner und Kind", führte er weiter aus.

Damit bezog sich Bill auf Ralfs Ehe mit Cora Schumacher, mit der er von Oktober 2001 bis Februar 2015 verheiratet war und mit der er den gemeinsamen Sohn David hat.

Giovanni Zarrella freut sich für Ralf - und wird attackiert

+++ Update vom 16. Juli +++

Zahlreiche Promis meldeten sich unter Ralf Schumachers Coming-out-Posting auf Instagram zu Wort - darunter auch der ehemalige "The Voice of Germany"-Coach Giovanni Zarrella. Mit den Worten "So schön" und dem Hashtag #amorepersempre (zu Deutsch: Liebe für immer) sicherte der Musiker Ralf unter dem Instagram-Beitrag seine Unterstützung zu. Doch sein Zuspruch kam bei einigen Fans überhaupt nicht gut an. So schrieb etwa ein:e Nutzer:in: "Und was ist daran schön?"

Andere User:innen setzten sich jedoch sofort für Giovanni und Ralf ein. "Dass sich zwei Menschen lieben - schade, dass du da selber nicht drauf kommst", lautete nur einer der Kommentare unter dem Post.

Ralf Schumacher bedankt sich bei seinen Fans

+++ Update vom 16. Juli +++

Wenige Stunden nachdem Ralf Schumacher seine Beziehung offiziell gemacht hatte, teilte er nun ein weiteres Instagram-Posting. Der 49-Jährige postete ein süßes Pärchenbild von sich und Étienne und schrieb dazu: "Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen.😊🙏"

Ralf Schumacher feiert sein Coming-out

+++ Update vom 15. Juli +++

"Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann." Mit diesen Worten untertitelte Ralf Schumacher ein denkwürdiges Bild auf seinem Instagram-Account (200.000 Follower:innen, Stand 15. Juli, 13:08 Uhr). Das Bild zeigt den ehemaligen Formel-1-Star (sechs Siege bei 180 Starts) Arm in Arm mit seinem Partner, wie beide in einen fantastischen Sonnenuntergang blicken. Romantik pur. Und ein Coming-out par excellence.

Die Enthüllung sorgte medial für einiges Aufsehen. Über 300.000 Instagram-User:innen likten Schumachers Beitrag, weit über 16.000 kommentierten, meist positiv, und wünschten Schumacher und seinem Partner Etienne viel Glück. Unter den Kommentaren fanden sich viele von Promis - und ein ganz besonderer von Ralf Schumachers Sohn David.

Ralf Schumacher: Das ist sein Partner

Sein Sohn David reagiert liebevoll und unterstützend

"Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch". David stammt aus Ralfs Ehe mit Reality-Star Cora Schumacher (47). Diese wurde im Oktober 2001 geschlossen, im selben Monat, indem David zur Welt kam. Die Ehe wurde 2015 geschieden, da lebten Ralf und Cora aber schon seit mehreren Jahren getrennt. Seither war über das Liebesleben Ralf Schumachers nichts an die Öffentlichkeit gedrungen.

Das Coming-out ist für einige eine Überraschung, für viele nicht. Gerüchte über Schumachers sexuelle Ausrichtung gab es immer wieder. Es überraschte viele eher der Zeitpunkt der Enthüllung. "Wow, das muss viel Überwindung gekostet haben. Doch Liebe siegt immer", kommentierte beispielsweise der ehemalige "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat Sam Dylan.

Die Geissens zeigen ihre Unterstützung - und das Gesicht von Ralfs Partner

In engeren Freundschaftskreisen dürfte das Thema seit längerem bekannt sein. Darauf lässt ein Kommentar von Reality-Star Carmen Geiss (59) schließen. Sie reagierte nur wenige Minuten nach Ralfs Post und schrieb, geradezu euphorisch: "ICH LIEBE EUCH BEIDE SO SEEEEHHHHHR. Du hast den besten Partner, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. Ich kenne Ralf seit mehr als 25 Jahren und er war mir immer ein mega Freund. Immer liberal, ein herzensguter Mensch, den ich Tag und Nacht anrufen kann und der vor allen Dingen in seiner Position immer ehrlich zu mir war. Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Etienne liebe ich abgrundtief."

Auch Carmens Ehemann Robert Geiss (60) nahm - in einem Post auf seinem eigenen Instagram-Account (870.000 Follower) - Stellung. Er veröffentlichte ein Bild, das ihn mit Ralf und Etienne zeigt, wobei Geissen damit auch das Gesicht von Etienne zeigt. Geiss schrieb dazu: "Ralf kenne ich seit über 25 Jahren und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch für Etienne. Ist ein megageiler Typ."

Tausende von Fans und viele Promis gratulieren zum Liebesglück

Die Resonanz auf Ralfs Outing war in den Kommentaren unter seinem Post - bis auf einige wenige Unverbesserliche - überwiegend positiv. "So gut! Das wird vielen Menschen Mut machen. Danke", schrieb ein Fan. Unter jenen, die kommentierten, ihre Freude zum Ausdruck brachten und dem Paar gratulierten, waren auch viele Promis. So kommentierten unter anderem Schlagerstar Giovanni Zarrella (46, "So schön"), Sportmoderatorin Laura Wontorra (35, "Love wins"), Influencer Riccardo Simonetti (31, "Wie schön, alles Liebe") und Schlagersänger Ross Antony (50, "Lass die Liebe Liebe sein"). Moderatorin Frauke Ludowig (60), Entertainer Jan Böhmermann (43), Hundeflüsterer Martin Rütter (54) und ESC-Sieger Conchita Wurst (35) sandten Herzen und/oder Regenbogen-Icons.

Auch Partner aus dem Motorsport gratulierten. Rennfahr-Kollege Jan-Erik "Godehardt" Slooten (39) schrieb: "Herzlichen Glückwunsch Ralf. Ich wünsche euch alles Gute. Ich glaube du hast unserem Sport einen großen Gefallen getan und viel Mut bewiesen. Ganz große Klasse."

Ein Fan brachte es mit seinem Kommentar auf den Punkt: "Sehr schön. Die Liebe sucht sich ihren Weg. Wünsche euch alles Glück dieser Welt."