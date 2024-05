Bill Kaulitz denkt ans Heiraten: "Ich fände es romantisch"

Hat Bill Kaulitz (34) endlich "Mr. Right" gefunden? Jedenfalls scheint sich der Tokio-Hotel-Frontmann und Ex-"The Voice of Germany"-Coach mit dem Heirats-Gedanken zu beschäftigen. Im Podcast-Talk zeigte er sich offen wie nie.

Anzeige

Du willst mehr von Bill Kaulitz sehen?

➡ Schau dir jetzt "The Voice of Germany" auf Joyn an.

Bill Kaulitz vor dem Traualtar? Bei dem Gedanken musste sein Zwillingsbruder kichern: Das mochte Tom nicht glauben. Das stieß Bill in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ein bisschen sauer auf: "Warum sagst du das?", reagierte er leicht pikiert. "Das ist doch trotzdem ein Wunsch von mir. Wenn ich so richtig verliebt wäre, fände ich es schon romantisch, wenn mich jemand fragt."

Anzeige

Anzeige

Bill Kaulitz: "Bis vor ein paar Jahren wollte ich noch gar nicht heiraten"

Bill und heiraten? Im Podcast gestand er: Das wäre lange Zeit tatsächlich auch für ihn eher ein Unding gewesen. "Bis vor ein paar Jahren wollte ich noch gar nicht heiraten, da hat mich das gar nicht interessiert", verriet er. Ein besonderes Erlebnis ließ ihn aber dann seine Einstellung zur Ehe überdenken. Und nein, es waren nicht Toms Hochzeiten (2015 mit Ria Sommerfeld, 2019 mit "Germany's Next Topmodel"-Ikone Heidi Klum), sondern die eines ehemaligen Freundes: "Dann wollte aber mein Ex-Freund heiraten und da habe ich mich damit auseinandergesetzt."

Mittlerweile scheint das "Projekt Ehe" nicht nur eine Option, sondern ein Wunsch, wie er im Podcast erklärte.

Bill Kaulitz: Ist er wieder vergeben?

Für eine Hochzeit bedarf es natürlich eines Partners. Da standen die Zeichen zuletzt ganz gut, schließlich wurde Bill wieder mehrfach mit Marc Eggers an seiner Seite "erwischt" und zeigte sich zuletzt vor drei Wochen am Rande eines Konzertbesuchs sehr vertraut mit dem Model und Reality-TV-Darsteller.

Ob und wann Bill vor den Traualtar treten wird, ist völlig offen. Und auch, ob es sich dann um einen Mann oder eine Frau an seiner Seite handeln wird. Die sexuelle Ausrichtung des einstigen Teenie-Stars war schließlich nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch ihm selbst lange nicht bewusst.

In seiner 2021 erschienenen Autobiografie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre" schrieb er: "Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in eine Frau. Ich hab' das beides gehabt. Und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie anders das im Leben immer kommt." Damals wünschte er sich: "Und darum hätte ich gerne, dass eine neue Schublade erfunden wird - oder wir einfach alle abschaffen."