Bill Kaulitz frisch verliebt? Das steckt hinter den geheimnisvollen Kuschelfotos!

Nanu, an wen schmiegt er sich denn da? Erst im November hatte Tokio-Hotel-Sänger und TV-Entertainer Bill Kaulitz angedeutet, verliebt zu sein. Fans hatten kurz vermutet, dass es sich um seinen Oktoberfest-Flirt Marc Eggers handelt. Doch zwei Schnappschüsse aus seinem Bali-Urlaub zeigen den Sänger mit einem anderen Mann! Wer steckt dahinter?

Sein Kopf sei derzeit "ein bisschen verdreht", hatte Bill Kaulitz (34) im November 2023 seinem Zwillingsbruder Tom gestanden. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hatte er verraten, bei ihm seien gerade "Sachen in Bewegung". Klar, an wen da alle dachten, die das Leben des einstigen Teeniestars verfolgen: Model, Youtuber und Reality-Sternchen Marc Eggers (37), mit dem er seit seiner Wiesn-Knutscherei viel Zeit verbracht haben soll. Doch ein Instagram-Foto von Bill, das ihn mit einem anderen Mann zeigt, sorgt nun für Verwirrung. Zumal er es mit einem Herz-Emoji kommentiert.

Bill Kaulitz vergeben? Fans in Aufruhr

Sichtlich glücklich wirkt Bill in den Armen des Mannes, der sein dunkelblondes Haar zu einem lockeren Dutt zusammengefasst hat und dem Sänger einen Kuss auf den Hinterkopf zu drücken scheint. Die Markierung verrät: Bei dem Unbekannten handelt es sich um den Fotografen Gianluca Fellini, der auf der Plattform gern mal seinen gestählten Body zeigt. Bills Follower sind begeistert, schreiben "Schönes Lächeln" oder "Bill, ich bin so glücklich für dich!" Eine Userin fordert (auf Englisch) frech in Versalien: "SEI NICHT SCHÜCHTERN. SAG UNS, WER ER IST!"

"Auf Bali vereint"

In seiner Instagram-Story verrät Bill, dass er mit dem Mann "nach acht Jahren endlich wieder auf Bali vereint" sei. Allerdings handelt es sich bei der Liebe, die die beiden verbindet, offenbar um eine platonische Freundschaft. Und die ist natürlich auch viel wert. Bei dem auf der indonesischen Insel lebenden Italiener erholt sich der "The Voice"-Juror von den erfolg- und arbeitsreichen letzten Wochen.

Wie lange Bill auf Bali bleiben wird, ist nicht bekannt. Und auch was sein Liebesleben angeht, bleibt er derzeit noch im Vagen. Vieles deutet aber darauf hin, dass es weiterhin Marc Eggers ist, der sein Herz auf romantische Weise erobert zu haben scheint …