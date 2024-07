Bill Kaulitz klärt auf: Was läuft wirklich mit "Bergdoktor"-Star Timmi Trinks?

Der Christopher Street Day (CSD) ist für viele auch eine große Party. Am vergangenen Wochenende in Köln mittendrin, statt nur dabei: Bill Kaulitz (34). Beim Tokio Hotel-Auftritt zeigte er sich auf der Bühne ein bisschen beschwipst. Auch nach dem Gig ließ Bill es krachen - und zwar nicht allein...

Bill Kaulitz äußert sich zu seinem CSD-Flirt

+++ Update vom 25. Juli +++

Was läuft wirklich zwischen Bill Kaulitz und "Bergdoktor"-Star Timmi Trinks? In der neuesten Episode seines Podcasts "Kaulitz Hills", den er gemeinsam mit seinem Bruder Tom führt, spricht der Tokio-Hotel-Sänger jetzt über die Liebes-Gerüchte. Über die zahlreichen Schlagzeilen der vergangenen Tage und die Medien sagt er in der Folge: "Die wissen immer Sachen, die weiß ich selber noch gar nicht."

Tom findet es jedoch nicht verwunderlich, dass über Bill in der vergangenen Woche so viel berichtet wurde. "Du warst flirtend unterwegs", merkt er an. Bill könne aber trotzdem nicht verstehen, warum deshalb so viel über ihn berichtet werde. "Das heißt doch nicht, dass ich einen neuen Freund habe, nur weil ich gutaussehende Männer um mich habe", stellt er klar.

Offenbar scheint es zwischen Timmi Trinks und ihm (bislang) also nichts Ernstes zu sein.

Bill Kaulitz: Heiße Küsse auf dem CSD in Köln

+++ Update vom 24. Juli +++

Offenbar ging es nach dem Auftritt von Tokio Hotel beim CSD noch munter weiter. Paparazzifotos, die der "Bild" vorliegen, zeigen Bill nach seinem Auftritt im Kölner Club "Exile". Das Besondere daran? Auf den Bildern ist der Musiker nicht alleine zu sehen. Auf einem Foto küsst er einen Unbekannten. Bei Bills Begleitung handelt es sich laut "Bild" um keinen Geringeren als "Bergdoktor"-Star Timmi Trinks.

Ein:e Insider:in plauderte gegenüber der Zeitung aus: "Es war so drei Uhr morgens, als eine Gruppe von Bodyguards den Club betrat. Es hieß, dass Bill gleich kommen würde. Wenige Minuten später kam er tatsächlich in den Club – in Begleitung eines jungen Mannes. Die beiden wurden von den Sicherheitsleuten abgeschirmt, gaben sich aber ganz ungezwungen, tanzten zusammen und küssten sich."

Ob die beiden ein Paar sind? Das ist aktuell nicht bekannt. Weder Bill noch seine Begleitung haben sich bisher dazu geäußert.

Bill Kaulitz: Gibt es eine neue Liebe für den Tokio-Hotel-Star?

+++ Update vom 22. Juli +++

Wenn es um Toleranz, Anerkennung und Einsatz für die queere Gemeinschaft geht, stand Bill Kaulitz schon immer für seine Überzeugungen ein. Deshalb war für ihn der Auftritt mit seiner Band Tokio Hotel auf dem Kölner Heumarkt im Rahmen des CSD am vergangenen Samstag auch etwas ganz Besonderes.

Außergewöhnlich machte den Gig vor tausenden begeisterten Fans aber auch seine Stimmung. Bill zeigte sich zwar im brustfreien Latex-Outfit, aber nicht ganz sicher auf den Beinen. "Ach, Entschuldigung übrigens: Es könnte sein, dass ich schon einen Champagner hatte, vielleicht auch zwei oder eine Flasche", meinte er lachend und leicht lallend zur Erklärung. Danach stolperte er über die Bühne und legte sich beinahe lang.

Fans diskutieren nun die Frage: Hat der Sänger ein bisschen zu viel dem Schampus zugesprochen, weil er frisch verliebt ist?

Promille-Purzelei: Bill Kaulitz stolpert über Bühnenpodest

"Wie ist das Betrunkenheitslevel bei euch?", fragte Bill gut gelaunt seine jubelnden Fans während des Auftritts im Rahmen der Cologne Pride. Nach der kleinen Alkoholbeichte geriet der Sänger - ein X-User hat es im Video festgehalten und umgehend veröffentlicht - dann beim Versuch, elegant auf ein Bühnenpodest zu hüpfen, ein wenig aus dem Tritt. Er blieb mit dem linken Stiefel an der Podestkante hängen und knallte auf beide Knie und Hände, stemmte sich aber, ganz der Bühnenprofi, sofort wieder hoch und performte weiter.

Bill zeigte sich auch am nächsten Tag, als er und Bruder Tom auf einem der Wägen mitfuhren, bei bester Laune. Ob das an einer neuen Liebschaft lag? Denn auf dem Wagen zeigte sich jemand auffallend ausdauernd in seiner unmittelbaren Nähe. Es soll sich dabei, wie "InTouch" berichtete, um Timmi Trinks (30) handeln, einen deutschen Schauspieler. Ist er Bills aktueller Flirt?

Das ist über Bill Kaulitz' CSD-Begleiter bekannt

Könnte er Bills nächster Versuch werden, nachdem die Flirterei mit Model Marc Eggers nicht so erfolgreich verlief? Timmi Trinks ist den Fans deutscher TV-Serien sicher kein Unbekannter. Der Berliner, der schon als Achtjähriger seinen ersten Serieneinsatz ("Im Namen des Gesetzes") hatte, spielte in über 50 Produktionen mit. In "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ebenso wie in diversen Polizei-Serien. Zwei Jahre lang spielte er Carsten, den Freund der Tochter von "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl). Von 2020 bis 2022 schlüpfte er drei Staffeln lang in die Rolle des Marc in der Serie "Blutige Anfänger".

Zuletzt war er in je einer Folge von "Notruf Hafenkante" (2023) und "WaPo Duisburg" (2024) zu sehen. Und vielleicht ja demnächst noch häufiger an der Seite von Bill Kaulitz.