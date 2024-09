Bill Kaulitz und Marc Eggers: Gibt es eine zweite Chance für die Liebe?

Sie knutschten mindestens einen Oktoberfest-Abend miteinander. So schnell der Flirt zwischen Bill Kaulitz (35) und Entertainer Marc Eggers (37) begann, so schnell war er aber wieder vorbei. Bis jetzt! Auf dem Festival "Glücksgefühle" machten die beiden den Namen zum Programm und sollen wieder zueinander gefunden haben ...

"Glücksgefühle", so heißt das Festival, das Fußball-Legende Lukas Podolski dieses Jahr bereits zum zweiten Mal organisiert. Wie im Vorjahr wird es auf dem Festivalgelände am Hockenheimring in Baden-Württemberg stattfinden.

Fast 50 Acts, darunter die Backstreet Boys, Die Fantastischen Vier und Shirin David, wollen den erwarteten 200.000 Fans vom 12. bis 14. September einheizen.

Auf dem Line-up stehen auch Tokio Hotel. Und - am selben Tag! - auch Marc Eggers, der gemeinsam mit Internet-Star Jens "Knossi" Knosalla die Bühne zum Beben bringen will. Bringt er etwa auch wieder Bills Herz (noch mal) zum Hüpfen?

Es wäre nicht das erste Wiedersehen in den letzten Tagen ...

Bill Kaulitz filmt Marc Eggers auf der Ballermann-Bühne

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Tokio-Hotel-Sänger nämlich vor wenigen Stunden eine ganz besondere Aufnahme. Ein gut 23 Sekunden langes Video, offenbar von Bill aus dem VIP-Bereich neben der Bühne gefilmt, zeigt Marc Eggers beim Auftritt im Megapark am Ballermann auf Mallorca. Dabei singen Marc und ein Bühnenpartner ausgerechnet den Song, der Bill und Tokio Hotel berühmt machte: "Durch den Monsun".

Das Publikum singt textsicher und laut mit. Bill schwenkt mit der Kamera über die Fans, wird auch von einem Girl aus der ersten Reihe "zurück gefilmt". Nun fragen sich alle: Geht da etwa wieder was zwischen Bill und Marc?

Bill kennst du - aber wer ist dieser Marc Eggers?

Marc Eggers ist ein deutscher Unternehmer und Influencer, der vor allem durch seine Aktivitäten im Bereich Social Media und Online-Marketing bekannt wurde. Er hat sich auf Themen wie Unternehmertum, Motivation und persönliche Entwicklung spezialisiert und teilt seine Erfahrungen und Tipps über verschiedene Plattformen. Eggers ist auch für seine Präsenz auf YouTube und Instagram bekannt.

Darüber hinaus ist Eggers auch im Fernsehen aktiv und produziert zusammen mit einigen seiner Influencer-Freund:innen Shows wie "Rinos" und "Die Allerjutsten". In diesen Formaten meistern die Entertainer unterhaltsame Herausforderungen, wie beispielsweise die Übernahme eines Clubs für einen Abend oder die Bewertung durch Senioren.

Bill & Marc: Nächstes Treffen schon nächste Woche?

Haben sich die beiden einstigen Turteltäubchen am Rande des Ballermann-Auftritts ausgesprochen? Eggers hatte ja, als Bill die gemeinsame Flirterei am Rande der Münchner "Wiesn 2023" in seiner Reality-Show "Kaulitz & Kaulitz" thematisierte, nicht unbedingt begeistert, sondern eher reserviert reagiert.

Sollten noch Themen offen sein zwischen den beiden, hätten sie am Freitag, 13. September, beim "Glücksgefühle-Festival" auf jeden Fall wieder Gelegenheit, sich auszutauschen.

Während Bill und seine Jungs von Tokio Hotel an dem Tag bereits um 16 Uhr die große "Euphoria"-Stage entern und dann eine Stunde lang vor Musik-Acts wie Alvaro Soler, Jan Delay, Kontra K und den Backstreet Boys einheizen, tritt Marc Eggers mit seinem Ballermann-Kumpel Knossi erst um 20:50 Uhr auf der "Good Vibes Only"-Stage auf.

Es gäbe also nicht nur die Gelegenheit, dem jeweils anderen (wieder) bei seiner Performance zuzuschauen, sondern alleine zwischen den Auftritten auch reichlich Zeit für einen Plausch - und eventuell wiederbelebte Glücksgefühle?

Gibt's für Bill Kaulitz und Marc Eggers das "Happy End von Hockenheim"?

Bill und Marc gemeinsam bei einem Festival - kann das, vor allem nach dem Ballermann-Video von Bill, Zufall sein? Laut Aussagen des Veranstalters, ist es tatsächlich nicht mehr als das.

"Es wäre zwar wirklich eine nette Idee, wenn wir das so geplant hätten", äußerte sich ein Sprecher gegenüber der "Badischen Neuesten Nachrichten", aber tatsächlich seien die Auftrittszeiten der Künstler "nach deren Verfügbarkeit mit den Managements abgesprochen" worden.

Von Seiten der beiden Managements gab es bislang keine Stellungnahme. Der Veranstalter-Sprecher war sich der Situation aber bewusst und schmunzelte: "Vielleicht haben Bill und Marc einfach einen geheimen Plan geschmiedet, um uns alle zu überraschen." Wir lassen uns überraschen und drücken die Daumen, dass die beiden - wie auch immer - ihr persönliches Happy End finden.

