Bill Kaulitz verrät: So viele Menschen hatte der Tokio-Hotel-Star im Bett

Heutzutage steht "Body Count" vor allem in den sozialen Medien für die Anzahl von Sex-Partnern, die jemand hatte. Bill Kaulitz (34) hält dies zwar für eine "interessante" Information, kann aber selbst nicht damit dienen. Er könne höchstens "grob überschlagen", mit wie vielen Menschen er bislang geschlafen hat.

Anzeige

Der Ausdruck "Body Count" für die Anzahl der Geschlechtspartner ist noch relativ neu. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Militär-Rhetorik und bezeichnet die Anzahl der getöteten Feinde, "Body" bedeutet in diesem Kontext wörtlich übersetzt auch nicht "Körper", sondern "Leiche".

Darum ging es allerdings nicht, als sich Bill und sein Zwillingsbruder Tom in der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über Geschlechtspartner und das Aufzählen derselben unterhielten. Bill war, so sagte er, beim Anschauen alter "Sex and the City"-Folgen darauf aufmerksam geworden, dass das Thema "Wie viele Geschlechtspartner hattest du in deinem Leben?" schon immer eines war. In der Serie wurde eine Liste mit Namen aufgeschrieben.

"Dann dachte ich so drüber nach: Was, wenn ich mal eine Liste mache?", grübelte er. Und fand eine erstaunliche Antwort.

Anzeige

Anzeige

Bill Kaulitz kann seinen "Body Count" nur "grob überschlagen"

Denn der Tokio-Hotel-Frontmann würde seine Liste wohl nur noch so ungefähr hinbekommen. Er räumte ein, dass er den Überblick verloren habe. "Also meine könnte ich grob überschlagen", verriet er und fragte sich: "Schämt man sich dafür? I don't know." Ein Gefühl von Unbehagen blieb:

Es fallen einem nicht mehr alle ein. Ich hab mich nämlich schlecht gefühlt, dass mir nicht mehr alle einfallen würden. Bill Kaulitz, August 2024

Dann wiederum habe er wieder Geistesblitze und fördere verschüttete Erinnerungen zutage, wenn ihm "manchmal jemand einfällt und ich mir denke: Ach der Typ, stimmt!"

Anzeige

Anzeige

Bill Kaulitz: Hoher Body Count wirkt verunsichernd

Zwillingsbruder Tom stand dem "Body Count"-Thema kritisch gegenüber. "In unserem Alter kannst du keine Liste mehr machen", befand er. Zudem war er der Meinung: "Da muss man gar nicht drüber sprechen. Ist egal." Für ihn, Tom, sei das Body-Count-Thema "ein überbewertetes Ding".

Das sah Bill anders. Vor allem, wenn man in einer Beziehung sei: "Beim Partner hatten wir auch mal die Unterhaltung. Da hat es mich schon interessiert und schon auch ein bisschen verletzt. Wo ich dann dachte: Was?" Eine hohe Anzahl an (früheren) Sexualpartnern bei seinem Partner verunsichere Bill Kaulitz: "Da denke ich dann immer: Woah, das ist schon echt krass, das find ich ein bisschen zu hoch."