Bill und Tom Kaulitz reagieren auf die Kritik von Thomas Gottschalk: "Du hast nix zu melden"

Kampf der Entertainer-Generationen: Nachdem Thomas Gottschalk (73) gegen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34) gestichelt hatte, schossen sie jetzt zurück: "Du hast da gar nix zu melden."

Anzeige

Nachdem sich die "The Voice of Germany"-Coaches Bill und Tom Kaulitz Ende letzten Jahres selbst als potenzielle Nachfolger für die von Thomas Gottschalk abgegebene Sendung "Wetten, dass..?"-Sendung ins Gespräch gebracht hatten, nahm die TV-Legende die beiden in seinem Podcast "Die Supernasen" aufs Korn. Er bezeichnete sie als "Adoptivsöhne von Heidi Klum" und erklärte, er halte die Brüder als "Wetten, dass.. ?"-Nachfolger für ungeeignet. Sein spöttisches Argument: "Die haben es ja nicht mal geschafft, ihre eigene Sendung weiterzumachen. Die haben doch irgendeine Show gehabt, die aber mangels Zuschauer eingestellt wurde."

Worauf Gottschalk anspielte, war das von den Kaulitz-Zwillingen moderierte RTL-Format "That's My Jam", das nach drei Ausstrahlungen im Free-TV abgesetzt wurde. Nun schlugen Bill und Tom mit den von Gottschalk gewählten Waffen zurück.

Im Clip: Das denken Bill und Tom Kaulitz über die Kritik von Thomas Gottschalk

Anzeige

Anzeige

Bill Kaulitz wettert gegen Thomas Gottschalk: Seine Sendungen haben alle nicht funktioniert

Einleitend fragte sich Tom Kaulitz süffisant in der jüngsten Ausgabe des Kaulitz-Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", wie es sein könne, dass sich ausgerechnet TV-Oldie Thomas Gottschalk eines "neuartigen Mediums wie eines Podcasts" bediene. "Das kann ich mir gar nicht vorstellen", meinte Tom ironisch, "er regt sich doch immer so auf über die neuen Wege der Kommunikation!"

Auch Bill gab, dem Podcast-Titel entsprechend, seinen scharfen Senf dazu: Es sei absurd, dass Gottschalk sich "immer noch dazu berufen" fühle, seinen "Wetten, dass.. ?"-Nachfolger zu bestimmen. Bill wetterte: "Du hast die Sendung nicht erfunden! Du bist ein Moderator, das ZDF hat dich eingestellt, diese Sendung zu moderieren. Das ist nicht deine Sendung, du hast da auch gar nix zu melden."

Außerdem, so schlug Bill gegen die Vorwürfe der erfolglosen TV-Moderation zurück: "Diese ganzen Sendungen, die er gemacht hat, sind ja auch alle abgesetzt worden. Die haben ja alle nicht funktioniert, egal, was er probiert hat."

Anzeige

Bill Kaulitz: Thomas Gottschalks andere Sendungen haben nicht funktioniert

"That's My Jam", die Musik-Gameshow der Kaulitz-Twins war hinsichtlich der Einschaltquoten tatsächlich nicht der angestrebte Publikumserfolg. Die Jury vom Deutschen Fernsehpreis sah das aber anders und zeichnete "That's My Jam" im Herbst mit dem Preis als "Beste Unterhaltungsshow" aus.

Nach Deutschen Fernsehpreisen steht es im "Wettstreit" mit Gottschalk allerdings erst 1:4. Gottschalk konnte die Trophäe bereits dreimal (1999, 2009 und 2011) entgegennehmen, zweimal davon für die Moderation. 2018 folgte der Deutsche Fernsehpreis für sein Lebenswerk.

Man darf gespannt sein, wie der "Clash of the Generations" weitergeht. Und wie die Zukunft des Kult-Formats "Wetten, dass..?" wirklich aussieht. Der Sender hüllt sich diesbezüglich weiter in Schweigen.