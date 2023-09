Blake Lively: Damit verwirrt sie alle Fans – Ist Ryan Reynolds nicht der Vater ihrer Kinder?

Dieser Scherz ging - beinahe - nach hinten los. Schauspielerin Blake Lively (35, "Gossip Girl") hat mit einem Instagram-Post viele ihrer fast 41 Millionen Follower verwirrt. Stellte sie da tatsächlich infrage, dass Ryan Reynolds (46) der Vater ihrer vier Kinder ist? Jedenfalls musste sie dementieren.

Ein Instgram-Bild, dass Blake Lively rank und schlank im Bikini zeigt, unterschrieb die Schauspielerin mit "K now im gonna draw it with AI", sinngemäß: "Also gut, dann mal ich mich mit künstlicher Intelligenz." Ein Fan kommentierte das sexy Foto mit der bewundernden Frage: "Wie kann es sein, dass du vier Kinder hast?" Und damit ging der Stress los.

Blake Lively: Don Saladino ist nicht der Vater ihrer Kinder

Lively, bekannt für ihre Scherze und Streiche, die sich sie mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds ("Deadpool") liefert, reagierte locker-flockig und schrieb als Antwort nur "Don Saladino", den Namen ihres Fitnesstrainers. Und das bekamen einige Fans offenbar in den falschen Hals. Ist Saladino nicht nur für Livelys Fitness verantwortlich, sondern auch für ihre vier Kids?

Lively, die Reynolds 2011 am Set der Comic-Verfilmung "Green Lantern" kennen und lieben lernte, schickte umgehend eine Erläuterung nach: "Warte. Nein. So ist das nicht gemeint. Er ist nicht der Vater. Er ist einfach derjenige, der mir hilft, danach wieder in (einige) meiner Klamotten zu passen. Er ist ein noch besserer Mensch und Freund, als Trainer. Und das sagt viel aus." Also: Saladino ist "nur" ein guter Freund und hat Blake Lively nach ihren Geburten wieder in körperliche Top-Form gebracht. Und nicht nur sie.

Im Februar kam Blake Livelys viertes Kind zur Welt

Don Saladino (46) ist einer der angesagten Personal-Coaches in New York. Er macht seit 2005 nicht nur "normale" Kunden, sondern auch zig Schauspieler und Musiker für ihre Projekte fit. Unter anderem drillte er Hugh Jackmann, Jake Gyllenhaal, Emily Blunt und Anne Hathaway. Und eben auch Blake Lively und ihren Gatten Ryan Reynolds. Saladino ist selbst verheiratet und hat zwei Kinder.

Da ist ihm Blake Lively voraus. Nach den Töchtern James (8), Inez (6) und Betty (3), brachte sie im Februar ein weiteres Baby zur Welt, über dessen Geschlecht und Name noch nichts bekannt gegeben wurde. Aber eins scheint sicher: Ryan Reynolds ist der Vater von allen vieren.