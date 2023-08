Blümchen total sexy: Jasmin Wagner begeistert Fans mit Oben-Ohne-Foto!

Das Wichtigste in Kürze Jasmin Wagner zeigt sich auf Instagram oben ohne.

Sexy Pose in ihrem neuen Blümchen-Bühnen-Outfit.

Promis feiern die Sängerin, einige Fans wünschen sich "Playboy"-Shooting.

Anzeige

Das Blümchen hat sich entblättert: Jasmin Wagner (43) präsentierte sich ihren Followern auf ihrem Instagram-Kanal mit einer neckischen Oben-ohne-Pose. Fans und Promis feiern das sexy Foto. Einige Fans wollen mehr davon.

Jasmin Wagner war Mitte der 90er-Jahre ein echter Teenie-Star - dank Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang". Jetzt beweist "Blümchen", dass es auch als mittlerweile 43-jährige Mutter (ihr erstes Kind kam im November 2022 zur Welt) in Top-Form ist: In einem Post auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie sich in roten Overknee-Stiefeln und knappen blauen Hot Pants mit charakteristischem Blümchen-B-Logo - und ansonsten textilfrei.

Promis schicken Herzchen und Flammen

Kein Grund für Schnappatmung. Das Foto zeigt Jasmin Wagner, wie sie in Teilen ihrer aktuellen "Super-Blümchen"-Bühnenuniform aus dem Fenster blickt - aber von hinten. Doch ein schöner Rücken kann auch entzücken. Jedenfalls feiern Wagners Follower und Fans die auf Schloss Weinheim gemachte Aufnahme mit jeder Menge positiven Kommentaren, Herzchen und Flammen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Moderatorin Ruth Moschner schickt brennende Alarmleuchten, Gesangskollege Ben Blümel schreibt mit Blick auf das B über Blümchens verlängertem Rücken: "Hab ich meine Boxershorts bei dir vergessen?" Fernanda Brandao lobt "B wie beste Aussichten" und sogar die harten Jungs vom Wacken Open Air senden ein Emoji - eine in voller Pracht erblühte Sonnenblume.

Anzeige

Anzeige

Nächste Station "Playboy"-Shooting?

Die Fans sind größtenteils hin und weg. "Ein Körper wie gemeißelt", staunt ein User, ein anderer empfiehlt scherzhaft "Wenn ihr das Handy umdreht, seht ihr die andere Seite." In die Richtung tendiert auch der Kommentar "Umdrehen? Oder doch lieber 'Playboy'?." Damit nimmt der User die Bitte eines anderen Fans auf, der schon vor einem Monat schrieb: "Du bist so eine tolle Frau. Deine Fans warten sehnlichst darauf, dass Du einmal an einem 'Playboy'-Shooting teilnimmst."



Wer weiß, ob dieser Wunsch wahr wird. Die über 10.400 Fans, die (Stand: 24. Juli, 12.30 Uhr) das Oben-ohne-Bild likten, hätten vielleicht nichts dagegen. Insgesamt hat Jasmin Wagner aktuell 156.000 Follower bei Instagram. Seit 2019 tritt Jasmin Wagner wieder als Blümchen auf. Derzeit ist sie auf Tour und steht im August auch bei drei "Die 90er Live"-Festivals (unter anderen mit Oli P., Culture Beat und Marc Terenzi) auf der Bühne. Außerdem moderiert sie die SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!".