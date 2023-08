Bob Geldof enthüllt: Sinéad O'Connor schickte ihm vor ihrem Tod sehr "verzweifelte Nachrichten"

Die Musikwelt ist in großer Trauer. Am 26. Juli wurde Sinéad O'Connor tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Sie wurde nur 56 Jahre alt. Vor ihrem Tod machte die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin eine schwere Zeit durch. Sie litt sehr unter dem Verlust ihres Sohnes Shane, der Anfang des Jahres Suizid begangen hatte. Nach ihrem Ableben melden sich viele Promis zu Wort und erinnern an die Musikerin. Auch Bob Geldof spricht nun über seine Freundschaft zu Sinéad O'Connor - und gibt dabei preis, dass er vor ihrem Tod noch einige Textnachrichten von ihr bekam.

DAS schrieb Sinéad O'Connor ihrem Freund Bob Geldof

Auf dem Cavan Calling Festival in Irland äußerte sich der Rockstar laut "Mirror" nun zum Tod seiner Bekannten. "Viele, viele Male war Sinéad von einer schrecklichen Einsamkeit und einer schrecklichen Verzweiflung erfüllt", gab er preis. Die beiden seien gut miteinander befreundet gewesen und standen bis kurz vor Sinéads Tod noch regelmäßig in Kontakt:

Wir haben bis vor ein paar Wochen miteinander gesprochen. Einige ihrer Texte waren voller Verzweiflung und Kummer und einige waren ekstatisch und glücklich. So war sie eben. Bob Geldof, , 2023

Bob Geldof selbst hat vor einigen Jahren seine Ex-Frau Paula Yates und seine Tochter Peaches unter tragischen Umständen verloren. Nachdem seine Ex im Jahr 2000 an einer Heroin-Überdosis gestorben war, wurde seine Tochter Peaches im Jahr 2014 tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bei einer toxikologischen Untersuchung wurde daraufhin festgestellt, dass sie ebenfalls kurz vor ihrem Tod eine Überdosis Heroin eingenommen hatte.

Bob Geldof weiß deshalb genau, wie man mit solchen schrecklichen Schicksalsschlägen umgehen müsse. "Wie ihr wisst, gibt es keine andere Möglichkeit, als einfach weiterzumachen", sagte er beim Cavan Calling Festival in Irland und bezog sich dabei auf Sinéads plötzlichen Tod.

Sinéad O'Connor wurde vor ihrem Tod gestalkt

Sinéad O'Connor ging es vor ihrem Tod nicht nur wegen dem Tod ihres Sohnes nicht gut. Wenige Tage vor ihrem Ableben hatte die Musikerin bei Twitter öffentlich gemacht, dass sie belästigt wurde. "Es gibt einen Stalker. Weiblich. Gewalttätig. Nochmals: Lasst euch niemals mit jemandem ein, der behauptet, mich zu kennen, ohne mein Management zu fragen", schrieb sie auf ihrem Twitter-Account.

Ein Bekannter der Sängerin betonte gegenüber "The Sun", dass ihr das Stalking schwer zu schaffen machte. "Sinéad hat sich sehr unwohl gefühlt", meinte der Informant zu wissen.

Wer selbst unter Depressionen leidet oder jemanden im Umfeld kennt, der Hilfe benötigt, kann man sich an die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) oder die Deutsche Depressionshilfe (0800 33 44 533) wenden.