Bobbie Jean Carter: Tod mit nur 41 Jahren – Todesursache fest!

Bobbie Jean Carter (1982-2023), die Schwester von Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter (44), war am 23. Dezember 2023 im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Nun steht die Todesursache fest.

Anzeige

Laut US-Magazin "People" verstarb Carter an der kombinierten Wirkung der Drogen Fentanyl und Methamphetamin. Das gehe aus der Untersuchung der zuständigen Gerichtsmedizin im US-Staat Florida hervor. Bobbie Jean Carters Tod wird demnach als Unfall eingestuft.

Die zahlreichen Schicksalsschläge der Familie Carter

Nick Carters Schwester war am Morgen des 23. Dezember bewusstlos in ihrem Badezimmer gefunden worden. Mit einem Herzstillstand wurde sie in nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, doch dort kam jede Hilfe zu spät. Im Zuge des tragischen Todesfalls wurde bekannt, dass Bobbie Jean Carter von September bis November letzten Jahres eine Haftstrafe wegen Kokain-Besitzes verbüßt hatte und zum Zeitpunkt ihres Todes auf Bewährung war. In Schlaf- und Badezimmer ihres Zuhauses wurden jedoch nach ihrem Tod keine Drogen sichergestellt.

Anzeige

Anzeige

Aaron Carter starb im Badezimmer

Für die Familie Carter stellte Bobbie Jeans Tod einen weiteren, überaus schweren Schicksalsschlag dar. Denn Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter hat bereits drei seiner vier Geschwister verloren. Im November 2022 war sein Bruder Aaron Carter (1987-2022) im Alter von 34 Jahren ebenfalls leblos in seinem Badezimmer gefunden worden. Er ist in seiner Badewanne ertrunken, nachdem er Drogen genommen hatte. Nick Carters Schwester Leslie Carter (1986-2012) starb im Januar 2012 mit 25 Jahren an einer Überdosis.

Anzeige

Diese Prominenten starben durch die Einnahme von Fentanyl

Fentanyl, das mit zum Tod von Bobbie Jean Carter führte, ist ein überaus starkes Opioid, rund 50-mal stärker als Heroin, und gilt als derzeit tödlichste Droge in den USA. Seit dem Jahr 2020 werden von mehr als 100.000 jährlichen Todesfällen durch Überdosierungen von Medikamenten etwa zwei Drittel mit Fentanyl in Zusammenhang gebracht.

Zahlreiche Prominente erlagen der Wirkung der Droge. Dazu zählten zuletzt der im September 2022 gestorbene Rapper Coolio ("Gangsta's Paradise", 1963-2022), "Euphoria"-Star Angus Cloud (1998-2023), "The Wire"-Star Michael K. Williams (1966-2021) und Leandro De Niro Rodriguez (2004-2023), der Enkel von Hollywoodstar Robert De Niro (80).