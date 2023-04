Body Positivity: Diese Stars stehen zu ihrem Körper und begeistern die Fans

Gegen eine perfekte Hollywood-Welt: Immer mehr Stars kehren vermeintlichen Schönheitsidealen den Rücken und feiern Körper in jeder Form. Viel zu oft noch prägen scheinbar perfekte Werbebilder das Körperbild. Doch die Realität ist bunter, divers und kommt in allen Größen und Shapes: ungeschminkt, mit Fettpölsterchen, Falten oder Dehnungsstreifen - wie diese Promis ungefiltert zeigen.

Lizzo

Lizzo steht für Body Positivity, räumt mit Vorurteilen auf, demontiert Stereotype und feiert mit ihrer Musik und auch ihrer Amazon-Show "Watch Out for the Big Grrrls" die unterschiedlichsten Körperformen in all ihrer Schönheit. Die Rapperin setzt ein realistisches Gegenbild zu der inszenierten Scheinwelt, die so oft noch im TV, Magazinen, auf Instagram & Co. präsentiert wird und hat großen damit Erfolg.

Cardi B

Auch Cardi B liebt ihren einzigartigen Körper und räumt mit dem Vorurteil auf, dass körperliche Veränderungen durch OPs nicht ins Konzept von Body Positivity passen. Für die US-Rapperin geht es um Selbstbestimmung über den eigenen Körper, und dazu gehört alles, was einen glücklich macht - ohne gesellschaftlichen Druck. Und Cardi B liebt sich so, wie sie ist und zeigt sich selbstbewusst auch mit vermeintlichen Makeln - etwa mit Flaum oder auch Pickeln im Gesicht.

Selena Gomez

Selena Gomez spricht auf ihrem Instagram-Kanal (412 Millionen Follower, Stand: 25. April 2023, 15:24 Uhr) viel über Selbstliebe. Doch das war nicht immer so. Der ehemalige Disney-Kinderstar bekam schon früh Hass von Internet-Trollen zu spüren, die immer wieder Aussehen und Gewicht kommentierten. "Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich einfach ich selbst sein will - was mich einzigartig macht, ist das, was mich schön macht", erzählt Selena Gomez dem britischen "Glamour"-Magazin und zeigt das auch auf ihrem Instagram-Bild mit dem einfach schönen Titel: "Me!"

Harry Styles

Sänger Harry Styles versucht seinen vermeintlichen Makel nicht zu verstecken, sondern betont selbstbewusst seine zusätzlichen Brustwarzen mit einem wunderschönen Schmetterlingstattoo unter der Brust. Der ehemalige "One Direction"-Star wurde nämlich mit vier Nippeln geboren. Doch dieses körperliche Phänomen ist bei Weitem nicht die einzige Besonderheit des Ausnahmekünstlers. Denn die ganze Welt feiert seine Musik und seinen unverwechselbaren Stil.

Lady Gaga

Nach ihrem imposanten Auftritt in der Super-Bowl-Pause (2017) kommentierten viele eher das Aussehen von Lady Gaga. So schien ihr "pot belly" (umgangssprachlich für "dicker Bauch") wohl mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben als die eigentliche Show. Doch die Sängerin und Schauspielerin antwortet selbstbewusst auf ihrem Instagram-Kanal: "Ich bin stolz auf meinen Körper!

Serena Williams

Die erfolgreiche Tennisspielerin wird oft mit Stereotypen konfrontiert. Ihre kräftigen Oberarme, die breiten Schultern und der muskulöse Körperbau stehen vor allem während ihrer Profikarriere häufig im Mittelpunkt der Berichterstattung. Mittlerweile ist Serena Williams sehr dankbar für ihren Körper, der ihr diese Karriere ermöglicht hat. Doch es war nicht immer leicht, das zeigt auch ihr Instagram-Post, in dem sie sich wünscht, dass ihre Tochter nicht dasselbe durchmachen muss wie sie.

Alicia Keys

Vor einigen Jahren entschied sich Alicia Keys dazu, auf Make-up zu verzichten und ihre wahre Schönheit zu zelebrieren - nicht zuletzt mit ihrer eigenen Skincare-Serie Keys Soulcare. Für falsche Körperbilder macht sie vor allem die sozialen Medien verantwortlich. Die Flut an optimierten Bildern verzerre die Realität. Alicia Keys' Taktik für ein gesundes Selbstbild und Mental Health: Meditation, Bewegung, Offline-sein, Ruhe und Tagebuch schreiben.

Alica Keys setzt für ein gesundes Selbstbild auf Meditation, Bewegung, Offline-sein, Ruhe und Tagebuch schreiben. © picture alliance / claudio veneroni

Kesha

"Suche nicht nach Perfektion, denn du hast sie bereits gefunden!" Kesha hat einen steinigen Weg hinter sich, bis sie diese Aussage selbstbewusst treffen kann. Nach ihrem kometenhaften Karrierestart leidet die Sängerin unter den unrealistischen Schönheitsvorstellungen der Musikindustrie und sucht 2014 professionelle Hilfe wegen ihrer Essstörung. Nach jahrelangem Kampf gegen normierte Körperbilder ist Kesha heute ein Vorbild für Body Positivity.

Kesha setzt sich seit Jahren für Body Positivity ein. © picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP | Chris Pizzello

Hilary Duff

Der ehemalige Disney-Star zeigt selbstbewusst ihren schönen, gesunden Körper - auch mit Cellulite. In ihrem Post greift Hilary Duff die "Body-Shamer" an, die nur den vermeintlichen Schönheitsfehler sehen. Die Schauspielerin hingegen feiert, dass sie gesund ist und dass ihr Körper ihr das größte Geschenk überhaupt gemacht hat: ihren Sohn.

Anne Hathaway

Auch die Schauspielerin Anne Hathaway kennt die körperlichen Veränderungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Sie betont aber, dass sich niemand dafür schämen sollte, wenn die Pfunde nach der Geburt nicht gleich wieder purzeln: "Körper verändern sich, Körper wachsen und Körper schrumpfen. Alles ist Liebe!"

Drew Barrymore

Auch Drew Barrymore kennt das Leid, wenn sich die Schwangerschaftspfunde hartnäckig halten. Doch sie geht offen damit um und zeigt keinen perfekten Körper nach der Schwangerschaft, sondern betont, dass der Weg dorthin hart und mühsam ist. Jetzt hat die Schauspielerin ihr körperliches Gleichgewicht gefunden: "Und es ist nicht perfekt, aber das bin ich!"