Boris Becker: Familien-Geständnis bei Instagram – SO läuft es wirklich mit Patchwork

Das Wichtigste in Kürze Tennis-Star Boris Becker teilt auf Instagram einen selten intimen Familienmoment.

Das Bild zeigt den Sportler mit seiner aktuellen Freundin, seiner Ex-Frau und seinem Sohn.

Die Fans sind von so viel Harmonie in der Patchwork-Familie begeistert.

Tennis-Legende Boris Becker musste in den vergangenen Monaten viele negative Momente überstehen. Doch nun scheint der Sportler sein Leben wieder in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram teilt er einen sehr intimen Familien-Schnappschuss. Darauf zu sehen: der 55-Jährige mit seiner aktuellen Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro, sein Sohn Elias und Ex-Frau Barbara Becker. Die kleine Patchwork-Familie strahlt in die Kamera und scheint sich blendend zu verstehen.

Sieh dir im Video den tollen Schnappschuss der Becker'schen Patchwork-Familie an

"La Famiglia": Boris Becker zeigt stolz seine Patchwork-Familie

Das Bild, welches Boris Becker postete, zeigt seine kleine Patchwork-Familie auf einem Balkon in Mailand. Boris Becker hält seine aktuelle Freundin Lilian im Arm, Sohn Elias hat seine Arme wiederum um Vater Boris und Mutter Barbara Becker gelegt. Alle strahlen in die Kamera und wirken äußerst entspannt und gelassen. Boris Becker selbst scheint die sonnige Auszeit in familiärerer Runde in Norditalien sehr zu genießen. Er schreibt neben das Bild: "Was für ein schöner Tag in Mailand“ und graniert den Post mit einem Herzchen-Emoji sowie dem Hashtag "La Famiglia", was auf Deutsch "die Familie" bedeutet.

Die Fans sind vom Familienmenschen Boris Becker begeistert. Mehr als 5.000 Likes hatte das Urlaubs-Pic bereits nach 18 Stunden und zahlreiche Follower drücken in der Kommentarspalte ihre Freude über das Bild aus. Einer schreibt:

Toll, wie die Familie immer zusammenhält, Respekt auch an Barbara. Instagram-Kommentar , 2023

Ein anderer Fan kommentiert:

Happy Patchwork-Family, einfach wunderbar. Instagram-Kommentar , 2023

Viele andere posteten rote Herz-Emojis neben das Bild und drücken damit ihre Bewunderung für die Patchwork-Familie aus und wie toll die Becker-Großfamilie die besondere Situation meistert. Barbara und Boris Becker sind wohlbemerkt seit rund 22 Jahren geschieden. Dass sie trotz ihrer (früheren) Differenzen miteinander auskommen, belegte Barbara Anfang 2023 im Gespräch mit "Gala". Ihre Leben seien "wirklich sehr getrennt", erklärte die 56-Jährige zwar, sagte aber auch:

Wir sind natürlich alles eine Familie. Barbara Becker , 2023, "Gala"

"Im Gefängnis bist du niemand": Boris Becker spricht offen über die dunkelste Zeit seines Lebens

Wegen Insolvenzverschleppung war der ehemalige Wimbledon-Gewinner zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Direkt nach der Urteilsverkündung am 29. April 2022 trat er seine Haft an, zunächst im berühmt-berüchtigten Gefängnis Wandsworth im Londoner Süden, später dann im moderateren Gefängnis Huntercomb, etwa 80 Autominuten von London entfernt.

Schon nach rund einem halben Jahr in Haft wurde Becker jedoch – deutlich vor seinem frühesten Entlassungstermin – schon wieder freigelassen und nach Deutschland abgeschoben. Warum? Britische Gefängnisse sind aktuell überfüllt. Bis zum offiziellen Ende seiner Strafzeit, im Herbst 2024, darf er britischen Boden nicht betreten. Jetzt lebt Becker in Italien.

Im "SAT.1 Spezial. Boris Becker" sagte der Sportler gegenüber Steven Gätjen: "Im Gefängnis bist du niemand" und er fügt hinzu: "Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV. Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist."

Beckers vielleicht wichtigste Erkenntnis:

Ich glaube, ich habe den Menschen in mir wiederentdeckt, der ich einmal war. Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund. Boris Becker , 2022

Nun kann der ehemalige Top-Sportler offensichtlich seine Zeit mit seiner Familie umso mehr genießen. Und seine Liebesten sind froh, ihn wieder in die Arme schließen zu können.