Botox: Selena Gomez spricht über ihren Beauty-Eingriff

Hat sie oder hat sie nicht? Über die Jahre hat sich Selena Gomez’ Aussehen stark verändert, was zu Gerüchten über Schönheitsoperationen geführt hat. Nun räumt der Superstar genervt mit diesen Spekulationen auf und legt eine überraschende Beauty-Beichte ab. Was sie hat "machen lassen", erfährst du hier.

Selena Gomez (32) hat die Spekulationen über mögliche Schönheits-Eingriffe satt. Darum kommentierte sie kürzlich einen bereits 2023 veröffentlichten Clip der TikTokerin Marissa Barrionuevo. Diese arbeitet als medizinische Assistentin in der Beauty-Chirurgie und hatte regelmäßig Videos veröffentlicht, in denen sie spekulierte, welche Operationen bestimmte Stars gemacht haben könnten.

Wütender Kommentar unter TikTok-Video

In Selenas Fall zeigte sie zwar Vorher-Nachher-Fotos, ließ sie sich allerdings trotz ausdrücklicher Fan-Wünsche nicht zu Vermutungen hinreißen. Sie hielt es nicht für fair. Denn es ist allgemein bekannt, dass die ehemalige Disney-Queen seit Jahren mit diversen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, die auch Auswirkungen auf ihr Äußeres haben, etwa die Autoimmunerkrankung Lupus. Darum habe sie in diesem Fall keine Ahnung, was Selena gemacht haben könnte oder nicht.



Dennoch schien diese zutiefst verstimmt und schrieb unter das Video: "Ehrlich gesagt, ich hasse das. Ich war wegen eines Schubs auf steroidhaltigen Medikamenten. Ich habe Botox, das war's. Lasst mich in Ruhe." Besagte Medikamente können das Gesicht anschwellen lassen und so für einen auffallend veränderten Look sorgen.

TikTokerin bittet um Verzeihung

Verständlich, dass die TikTokerin geschockt war von dem Kommentar und prompt ein Entschuldigungs-Video postete, das mit "Hallo, meine Königin" begann. Sie sei sich zwar nicht sicher, ob Selenas Kommentar auf sie gemünzt sei, hoffe aber, sie nicht verärgert zu haben, da sie sie sehr bewundere: "Ich habe immer versucht, die Vorher-Nachher-Bilder von Prominenten mit möglichst viel Anstand zu kommentieren und wollte niemanden damit runterziehen."



Allerdings habe sie gemerkt, dass ihre Absicht oft genug fehlinterpretiert wurde. Darum wolle sie derartige Videos in Zukunft nicht mehr machen und entschuldige sich noch mal dafür.

Selenas Reaktion auf die Entschuldigung

Tatsächlich ließ Selenas Antwort nicht lange auf sich warten. Einen Tag später kommentierte sie: "Ich liebe dich. Es ging nicht um dich. Ich werde nur einfach manchmal traurig."



Offenbar war es der US-Beauty mit italienisch-mexikanischen Wurzeln ganz allgemein um die ständigen Spekulationen um ihr Aussehen gegangen. Spekulationen, die vermutlich die wenigsten Menschen kaltlassen würden, Menschen mit labiler Psyche aber besonders hart treffen. Neben Lupus leidet Selena auch an einer bipolaren Störung, hatte zwischenzeitlich Depressionen und Panikattacken. Bleibt zu hoffen, dass ihr Wunsch in Erfüllung geht und sie in Zukunft mehr in Ruhe gelassen wird.