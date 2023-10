Britney Spears: Ihr Vater liegt wohl "schwer krank" in einer Klinik

Britney Spears' Vater Jamie hat mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Medienberichten zufolge befindet er sich bereits seit längerer Zeit in einer Spezialklinik für Infektionskrankheiten.

Jamie Spears (71), der Vater von Pop-Prinzessin Britney Spears (41), sorgte in letzter Zeit nicht nur mit seinem komplizierten Verhältnis zu seiner Tochter für Schlagzeilen. In den vergangenen Monaten musste er aufgrund von Problemen mit einem künstlichen Kniegelenk immer wieder ins Krankenhaus. Nun scheinen sich diese Probleme nochmals zuzuspitzen.

"Schlimme Infektion" fesselt ihn ans Krankenhausbett

Wie "Page Six", das Klatschportal der "New York Post" berichtet, befindet er sich bereits seit längerer Zeit in einer Klinik, um eine "schlimme Infektion" auszukurieren. Dem Magazin gegenüber soll sich ein Insider folgendermaßen zu seinem aktuellen Zustand geäußert haben: "Jamie leidet an einer schlimmen Infektion, die eine Operation erforderlich machte. Er ist seit Wochen in einer speziellen Einrichtung für Infektionskrankheiten untergebracht."

Eine weitere Quelle deutete an, dass sich der Zustand insgesamt verschlechtert habe - Jamie Spears sei "schwer krank". Die gesundheitlichen Probleme seien mittlerweile auch äußerlich klar erkennbar. Nach einer Operation Anfang des Jahres soll er mehr als zehn Kilogramm Körpergewicht verloren haben.

Britney Spears erwägt Versöhnung mit Vater

Wie das Magazin "TMZ" berichtete, soll Britney Spears angesichts des Gesundheitszustands ihres Vaters eine baldige Versöhnung mit ihm in Betracht gezogen haben. Das Verhältnis der beiden ist vor allem durch den langwierigen Gerichtsprozess um Jamie Spears' über 13 Jahre währende Vormundschaft für seine Tochter angeschlagen, die am 13. November 2021 schließlich ihr Ende fand.