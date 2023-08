Britney Spears' dritte Ehe geht zu Ende. Sam Asghari und die Pop-Prinzessin haben sich nach sechs Jahren Liebe und einem Jahr Ehe voneinander getrennt. In einem Statement meldete sich die Sängerin erstmals nach der Trennung zu Wort. Nun geht sie auf Instagram in die Offensive und zeigt sich freizügig.

Britney Spears posiert halbnackt bei Instagram

Dass sich Britney Spears gerne freizügig zeigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Bei Instagram präsentiert sie ihren Körper nur allzu gerne im Bikini. Nun legt die Pop-Prinzessin aber noch mal einen drauf:

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie jetzt ein kurzes Video, in dem sie sich halbnackt im Bett rekelt und dabei lasziv in die Kamera blickt. In ihrer Haut scheint sich die 41-Jährige dabei sichtlich wohlzufühlen. Ob sie ihrem Ex Sam mit dem Posting wohl zeigen will, was er verpasst?

Erste Worte von Britney Spears nach der Trennung

Auf Instagram bestätigte Britney Spears in einem Statement vor wenigen Tagen die Trennung. Unter einem ihrer berühmten Tanzvideos zeigte sich die Pop-Prinzessin ganz emotional:

Wie jeder weiß, sind Hesam und ich nicht mehr zusammen ... Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, also bin ich ein bisschen schockiert, aber ... Ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht. Britney Spears, , 2023

Weiter führte Britney aus: "Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen, ehrlich."

Sie würde gerne ihre "Emotionen und Tränen" zeigen, aber sie habe ihre "Schwächen" wegen der Vormundschaft ihres Vaters immer verbergen müssen. Für die Unterstützung ihrer Fans sei die 41-Jährige in dieser schweren Zeit umso dankbarer.

Ob Britney Spears mit ihrem Statement wohl auf die neuesten Gerüchte rund um ihren Ex Sam Asghari anspielt? Die US-Amerikanerin Ashley Franke erhob schwere Vorwürfe gegen den Personaltrainer: Angeblich soll Sam sie während seiner Ehe mit Britney sexuell belästigt haben. Zudem wirft sie ihm vor, dass er seine Ehefrau betrogen haben soll.

In einem Instagram-Statement schrieb sie:

Sam war einer meiner Personaltrainer (und ein Freund), als ich noch im 'Royal Personal Training' in Beverly Hills trainierte. Er betrog Britney die ganze Zeit, während sie zusammen waren, und auch, nachdem sie geheiratet hatten. Ashley Franke, , 2023

Ashley habe zudem "unerwünschte Fotos" von Sam Asghari geschickt bekommen. Angeblich fragte er sie sogar, ob sie mit ihm "in der Dusche des Fitnessstudios Sex haben" wolle. Auf die Flirtversuche sei die Influencerin jedoch nie eingegangen.

Um die ganze Sache aufzuklären, wolle Ashley nun Screenshots seiner Nachrichten an Britneys Anwälte schicken.

Jetzt macht Sam Asghari die Trennung bei Instagram offiziell

In einem kurzen Instagram-Statement bestätigte Sam Asghari kürzlich die Trennungsgerüchte. In seiner Story notierte er:

Nach sechs Jahren der Liebe und des Engagements füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden. Sam Asghari, , 2023

Auf die Gründe für das Ehe-Aus ging der 29-Jährige zwar nicht ein, dafür versicherte er aber, dass zwischen ihm und Britney Spears kein böses Blut fließe: "Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, bewahren und ich wünsche ihr immer das Beste."

Seine Community bat Sam zudem um Verständnis: "Um Privatsphäre zu bitten, scheint lächerlich, also werde ich einfach darum bitten, dass jeder einschließlich der Medien freundlich und rücksichtsvoll ist."

Sam Asghari trennt sich von Britney Spears nach Fremdgehgerüchten

Britney Spears (41) steht zum dritten Mal in ihrem Leben kurz vor der Scheidung. Ihr Noch-Ehemann Sam Asghari (29) soll die Scheidung schon eingereicht haben. Das berichtet "TMZ" vor Kurzem. Als Grund gab er die typischen "unüberbrückbaren Differenzen" an, doch "TMZ" berichtet von anonymen Quellen in ihrem Umfeld, die auf einen großen Streit zwischen dem Paar verweisen. Angeblich soll Britney Spears fremdgegangen sein. Nachdem Sam Asghari sie dazu wohl konfrontiert habe, sei die Situation eskaliert und er sei ausgezogen. "Page Six" berichtet, dass Sam Asghari in den Scheidungsdokumenten den 28. Juli 2023 als Trennungstag an. Erst im Juni 2022 hatte das Paar ihre Hochzeit gefeiert. Damals durften sie sich endlich das Ja-Wort geben, nachdem Britney Spears aus der Vormundschaft durch ihren Vater entlassen wurde.

Britney Spears wurde inzwischen auch schon ohne ihren Ehering in Los Angeles gesichtet, wie "Daily Mail" berichtet. Auf ihrem Instagram-Account postet sie fröhlich weiter, ohne jegliche Erwähnung von dem Ende ihrer Ehe. In einem Post tanzt sie energisch in ihrem Wohnzimmer und hält immer wieder ihren Mittelfinger in die Kamera. In einem anderen Post teilt sie Fotos einer jüngeren Britney und kommentiert sie sei am Nachdenken. Zuletzt teilte sie dann, dass sie sich ein neues Pferd kaufen wolle, und posiert stolz am Strand.

Obwohl ihr Instagram aussieht, als sei nichts großes Vorgefallen, soll sich Britney Spears auf den Scheidungsprozess vorbereiten, so berichtet "Page Six" und die "Daily Mail".

Britney Spears Scheidungsanwältin kämpft um den Ehevertrag mit Sam Asghari

"Page Six" zufolge soll Britney Spears schon eine Scheidungsanwältin angeheuert haben. Und nicht nur irgendeine, sondern Laura Wasser, die Scheidungsanwältin von Hollywood-Größen wie Johnny Depp, Kevin Costner und Kim Kardashian. Laura Wasser hat Britney Spears auch schon 2008 in ihrer Scheidung von Kevin Federline vertreten.

Der "Daily Mail" zufolge, wollte Britney Spears damals, dass ihr zukünftiger Ehemann einen Ehevertrag unterschreibe. Diesen Vertrag will Sam Asghari nun "TMZ" zufolge anfechten. Angeblich habe er peinliche Enthüllungen über Britney Spears parat, solle sie sich nicht dazu bereit erklären, den Ehevertrag zu lockern. "Page Six" gegenüber hat Anwältin Laura Wasser eine klare Meinung zu Eheverträgen:

Jedes Paar sollte einen Ehevertrag haben, unabhängig vom Vermögen. Sie treffen die größte Entscheidung Ihres Lebens, jemanden zu heiraten. Deshalb sollten Sie sich über wichtige Dinge wie Kinder, Finanzen und die Art und Weise, wie Sie Ihre Eltern im Alter betreuen möchten, einigen. Laura Wasser , 2023

Auch Sam Asghari lässt seinen Anwalt Neal Hersh sprechen. Dieser ist sich sicher, dass es gemeinsame Vermögenswerte gibt, die Sam Asghari beanspruchen kann und wird, das berichtet "TMZ". Keiner der beiden Stars äußerte sich bisher persönlich zu den Trennungsgerüchten.