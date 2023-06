Britney Spears reagiert auf schlimme Drogen-Anschuldigung: "Es bricht mir das Herz"

Das Wichtigste in Kürze Der Ex von Britney Spears, Kevin Federline, soll sie des Drogenkonsums bezichtigt haben.

Er leugnet das jetzt.

Spears ist verwirrt und meldet sich auf Instagram zu dem Thema zu Wort.

Der Ex-Mann von Britney Spears, Kevin Federline, soll ihr Drogenkonsum unterstellt haben – leugnet das jetzt aber. Spears zeigt sich verwirrt.

Als noch alles gut war: Sieh dir im Video Pärchenbilder von Spears und Federline an

Nimmt Britney Spears Crystal Meth? Das sollen zumindest ihr Ex Kevin Federline und die zwei gemeinsamen Söhne behauptet haben – Betonung auf "sollen"! Denn er selbst hat sich jetzt zu Gesprächen mit "The Sun"-Reporterin Daphne Barak geäußert und ihr unterstellt, "Lügen fabriziert" zu haben.

Spears selbst scheint nicht zu wissen, was sie glauben soll: Haben ihr Ex und ihre Söhne sie öffentlich bloßgestellt oder nicht? Auf Instagram schreibt die Sängerin: "Die Tatsache, dass Menschen Dinge behaupten, die nicht wahr sind, ist so traurig ... vielleicht haben sie solche Dinge gar nicht gesagt, denn es macht in meinen Augen keinen Sinn, sowas zu sagen."

Spears bezieht sich damit auch auf ihre Kinder, wobei sie sich speziell an Sohn Sean Preston wendet. "Es macht mich traurig, denn ich habe so sehr versucht, es euch schön zu machen, doch es war nie genug. Also, fallt ihr mir in den Rücken und redet über mich ... es bricht mein Herz."

Sie hoffe, es seien nur die Nachrichten, die "hasserfüllt" seien, "und weder Ex Federline noch Preston haben irgendwas in die Richtung gesagt", schreibt Britney weiter.

Kevin Federline leugnet Drogen-Statement

Federline schreibt in einer Instagram-Story, seine Familie habe "The Sun"-Reporterin Barak vertraut.

Doch dieses Vertrauen ist verloren gegangen. [...] Es ist wirklich beunruhigend, dass sie unsere Familie weiter belästigt, obwohl wir sie mehrfach darum gebeten haben, uns in Ruhe zu lassen. Kevin Federline , Instagram

Federline betont, seine Familie habe mit Barak "respektvoll" und "mit Liebe und Mitgefühl" gegenüber Spears gesprochen.

Spears und Federline waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Sie haben mit Sean Preston (17) und Jayden James (16) zwei gemeinsame Söhne. Reporterin Barak behauptet, auch sie hätten sich zu Spears' angeblichem Drogenkonsum geäußert. Demnach sollen sie gesagt haben, sie hätten ihre berühmte Mutter im Sommer 2022 beim Dealen erwischt und deshalb den Kontakt zu ihr abgebrochen.

Kevin Federline: Auszüge aus seinem angeblichen Drogen-Interview über Spears

Was Federline über seine Ex und deren angeblichen Drogenkonsum gesagt haben soll – die Liste ist lang. Reporterin Barak zitiert den 45-Jährigen unter anderem wie folgt:

Ich befürchte sie ist auf Meth. Ich habe gebetet, jemand würde es öffentlich machen und sie würde aufwachen. Kevin Federline , "The Sun"

Ich will nicht, dass meine Söhne eines Morgens aufwachen und erfahren, dass ihre Mutter eine Überdosis genommen hat. Kevin Federline , "The Sun"

Wie Spears' Verhältnis zu Crystal Meth aktuell wirklich aussieht, bleibt offen. Bisher bestritt die 41-Jährige jedenfalls immer, mit Drogen zu hantieren. Das Sorgerecht für die beiden Söhne wurde 2007 dennoch Kevin zugesprochen. Der zuständige Richter kam damals laut "The Sun" zu dem Schluss, Britney nehme "gewohnheitsmäßig, häufig und kontinuierlich" Drogen.

Spears' Pläne für die nahe Zukunft

"The Sun"-Reporterin Barka will wissen, dass Federline monatlich 40.000 Dollar Unterhalt von Spears für die gemeinsamen Söhne erhält. Angesichts Prestons 18. Geburtstag im September solle sie hoffen, ihre monatliche Zahlung um die Hälfte reduzieren zu können.

Spears will sich – jetzt, wo sie nicht mehr tourt – wohl generell auf ihr eigenes Wohl konzentrieren. In einem weiteren neuen Instagram-Post ist die Musikerin tanzend zu sehen. Ihrem Kommentar dazu nach zu urteilen, handelt es sich um einen Repost. "Ich will, dass mein Körper wieder so aussieht", schreibt Spears dazu.

Zuletzt hatte sie schon angegeben, ihr Haus neuzugestalten. In einem Instagram-Clip knutschte die Blondine außerdem ihren 12 Jahre jüngeren Partner Sam Asghari, mit dem sie seit Juni 2022 verheiratet ist. "Ich fühle mich so gesegnet, so einen unglaublichen Mann zu haben, der mich jeden Tag inspiriert."