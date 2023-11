Bruce Darnell überrascht mit emotionalem Geständnis - "Ich wurde missbraucht"

Dass Bruce Darnell keine leichte Kindheit hatte, macht er immer wieder deutlich. Jetzt spricht der ehemalige GNTM-Juror über ein weiteres dunkles Kapitel aus seiner Vergangenheit: Er musste als kleiner Junge Erfahrungen mit Missbrauch machen.

Im Clip: Das sagt Bruce Darnell über den Missbrauch in seiner Kindheit

Bruce Darnell unterstützt Kampagne gegen sexuellen Missbrauch

Am Montagabend wurde die Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" in Berlin vorgestellt, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt einsetzt. Bruce Darnell unterstützt die Kampagne und begründet sein Mitwirken damit, dass er in seiner Kindheit selbst Erfahrungen mit Missbrauch machen musste. Die "Deutsche Presse-Agentur" zitiert ihn wie folgt:

Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden. Bruce Darnell, , 2023

Der Vorfall sei laut Bruce "schon lange her". Er sei "sechs oder sieben Jahre" alt gewesen, als er von einem Nachbarn missbraucht wurde. Seinen Eltern habe er damals nichts davon erzählt.

Die Geschehnisse habe der heute 66-Jährige mittlerweile verarbeiten können. Bei dem Event macht der Choreograf deutlich, dass er durch die Teilnahme an der Kampagne gelernt habe, sich wieder selbst wieder zu lieben.

Dieses Ziel verfolgt die Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg!"

Die Kampagne des Bundesfamilienministeriums und der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung will Erwachsene dafür sensibilisieren, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen schneller zu erkennen. Unter anderem dreht sich die Kampagne auch darum, wie Erwachsene bei einem Verdacht vorgehen und wie sie das Thema sexuelle Gewalt bei Kindern am besten ansprechen können.