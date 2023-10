Bruce Willis: DAS ist sein Gesundheitszustand – Freund spricht klare Worte

Glenn Gordon Caron ist schon seit Jahren ein guter Freund von Bruce Willis. In einem ehrlichen Interview spricht der Autor nun über die Demenzerkrankung des Hollywoodstars und seinen aktuellen Gesundheitszustand.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Bruce Willis (68) an einer frontotemporalen Demenz leidet. Der Autor, Regisseur und Produzent Glenn Gordon Caron (69) erzählt jetzt im Gespräch mit der "New York Post", wie es dem Hollywood-Star seiner Ansicht nach heute ergeht.

Caron ist insbesondere für die Serie "Das Model und der Schnüffler", im Original "Moonlighting", aus den 1980er Jahren bekannt. Willis spielte darin an der Seite von Cybill Shepherd (73). Er sei immer noch gut mit dem Schauspieler befreundet und versuche demnach den ehemaligen Action-Star etwa monatlich zu besuchen. Das schaffe er zwar nicht immer, erzählt Caron, aber er spreche regelmäßig mit Willis und seiner Ehefrau Emma Heming-Willis (45).

Für Glenn Caron ist Bruce Willis "ein außergewöhnlicher Mensch"

"Ich habe mich sehr bemüht, in seinem Leben zu bleiben", sagt Caron in dem Interview. Und weiter: "Er ist ein außergewöhnlicher Mensch." Wer jemals Zeit mit ihm verbracht habe, wisse, "dass es niemanden gibt, der mehr Lebensfreude hatte als er". Daher ergebe für ihn die Vorstellung, dass Willis nun so eingeschränkt lebe, keinen Sinn. Das mache die Erkrankung des Stars so überwältigend.

Caron glaube, dass sein Freund ihn erkenne, wenn er ihn besuche:

Mein Gefühl ist, dass er in den ersten ein bis drei Minuten weiß, wer ich bin. Glenn Gordon Caron, , 2023

Willis sei Caron zufolge aber "nicht ganz verbal". Einst sei er ein leidenschaftlicher Leser gewesen, das habe der Schauspieler aber niemanden wissen lassen wollen. Nun lese der 68-Jährige nicht mehr. "All diese Sprachkenntnisse stehen ihm nicht mehr zur Verfügung und dennoch ist er immer noch Bruce", erklärt der Autor. "Wenn man bei ihm ist, weiß man, dass er Bruce ist und man ist dankbar, dass er da ist, aber die Lebensfreude ist weg."

"Das Model und der Schnüffler" ist seit Kurzem über den Streamingdienst Hulu in den USA abrufbar. "Ich weiß, dass er wirklich glücklich ist, dass die Serie den Menschen zugänglich sein wird, auch wenn er mir das nicht sagen kann", ist sich Caron sicher. Auch Emma Heming-Willis freute sich kürzlich auf Instagram darüber, dass der Serienklassiker nun streambar sei. "Ihr könnt darauf wetten, dass unsere Familie morgen reinschauen wird", erklärte sie zu einem Bild ihres Mannes.