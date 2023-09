Bruce Willis' Frau Emma spricht über seine Demenz-Diagnose: Hart für die Familie"

Anfang des Jahres gab die Familie von Bruce Willis bekannt, dass der Hollywood-Star an Demenz erkrankt ist. In einem überraschenden und emotionalen Interview erzählt seine Ehefrau Emma Heming-Willis jetzt, wie es dem 68-Jährigen aktuell ergeht.

Anzeige

Mit diesem Interview geht sie weit über ihre Komfortzone hinaus - das stellt Emma Heming Willis gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Seit 2009 ist das britische Model mit "Stirb Langsam"-Star Bruce Willis verheiratet und gibt nun Details zu seinem Leben mit Demenz preis.

Schockdiagnose Demenz: Mehr Hintergründe zu Bruce Willis' Erkrankung gibt es im Clip

In der "Today"-Show des US-amerikanischen Fernsehsenders NBC offenbart Emma:

Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie. Emma Heming-Willis, , 2023

Bereits seit Jahren hatte Bruce mit gesundheitlichen Problemen und diversen Symptomen wie Sprachfindungsstörungen zu kämpfen gehabt. Erst im Februar 2023 dann die konkrete Diagnose: frontotemporale Demenz, kurz (FTD). Dabei handelt es sich um eine Krankheit, bei der Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich abgebaut werden. Zu den Folgen zählen sowohl sprachliche als auch motorische Beeinträchtigungen, Wesensveränderungen sowie der Abbau kognitiver Fähigkeiten, wie Susan Dickinson, CEO der Vereinigung für frontotemporale Degeneration, in dem Gespräch erläutert.

Wie Emma offenbart, seien die Symptome bei Bruce bereits deutlich ausgeprägt. Manchmal sei für sie schwer zu sagen, ob ihr Ehemann sich seines Zustands völlig bewusst sei. Die Diagnose an sich sei für die Familie jedoch "ein Segen und ein Fluch" zugleich gewesen. Immerhin könne man nun besser verstehen, was Bruce widerfährt. Zudem könne man seine Krankheit und mögliche damit verbundene Launen besser akzeptieren. Viele Erkrankte wirken teilweise teilnahmslos bis gereizt, früher oder später kommt es meist zu Beeinträchtigungen des Gedächtnisses.

Anzeige

Anzeige

Fünf Töchter von zwei Frauen: So geht Bruce Willis' Familie mit der Krankheit um

Gegenüber ihren beiden gemeinsamen Töchtern, der neun Jahre alten Evelyn Penn Willis und der elf Jahre alten Mabel Ray Willis, pflege Emma einen offenen Umgang mit der Demenz des Hollywoodstars. "Für uns war es wichtig, dass wir sie ganz genau wissen lassen, was es mit der Krankheit auf sich hat. Ich wollte nicht, dass da irgendeine Art von Stigma oder Scham ist, wenn es um die Diagnose ihres Vaters geht." Sie selbst habe es sich auch außerhalb des Kreises ihrer Familie zur Aufgabe gemacht, über die Krankheit aufzuklären und über die Folgen zu informieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bruce hat noch drei weitere Töchter mit Schauspielerin Demi Moore, mit der er von 1987 bis 2000 verheiratet war. Ein Blick auf den Instagram-Account der "Ghost"-Darstellerin zeigt klar und deutlich: Sie und Emma verstehen sich prächtig. Immer wieder gibt es gemeinsame Schnappschüsse der Patchwork-Familie, so beispielsweise zum letzten Muttertag, an dem auch Rumer Willis stolz das erste Enkelkind von Demi und Bruce präsentierte. Einer Sache kann der "The Sixth Sense"-Star sich also jederzeit sicher sein: der Liebe sämtlicher Familienmitglieder, die einander vorbildlich unterstützen und zusammenhalten.