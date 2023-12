Bruce Willis unheilbar krank: So süß gratuliert ihm seine Frau Emma Heming-Willis zum 16. Jahrestag

Emma Heming-Willis (45) hat am vergangenen Mittwoch in einem Instagram-Post einen besonderen Jahrestag gefeiert: "16 Jahre mit diesem besonderen Mann. Meine Liebe und Verehrung für ihn wächst und wächst", schrieb sie zu Bildern mit Ehemann Bruce Willis (68). Auf den beiden Schnappschüssen sind die beiden in sommerlichen Outfits und eng umschlungen zu sehen.

Ein Jahr der Gemeinschaft

In einer Instagram Story offenbarte die 45-Jährige, wie es um ihre Gefühlswelt an diesem besonderen Tag bestellt war. "Ich habe gerade mit einer sehr lieben Freundin telefoniert, bei der ich mich ausweinen konnte", erzählte Heming-Willis. "Es ist wirklich wichtig, jemanden zu haben, dem man seine Gefühle anvertrauen kann. Anstatt sie einfach in sich hineinzufressen und das Beste aus sich herauszuholen und sich irgendwie durchzukämpfen, wozu ich auch neige."

Feiertage und Jahrestage seien schwer, fuhr sie fort. "Aber für mich ging es in diesem Jahr wirklich um Gemeinschaft, um den Aufbau einer Gemeinschaft und um Verbindung. Und ich möchte nur sagen, dass das mein Rettungsanker war und ich möchte mich dafür bedanken." Bruce Willis' Familie hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert worden sei.

Bruce Willis und Emma Heming-Willis sollen sich 2007 in einem Fitnessstudio kennengelernt haben, 2009 wurde geheiratet. Das Paar hat die gemeinsamen Töchter Mabel (11) und Evelyn (9). Mit seiner vorherigen Ehefrau Demi Moore (61) hat Willis drei Kinder: die Töchter Rumer (35), Tallulah (29) und Scout LaRue Willis (32).