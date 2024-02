Brust-OP mit 18: "Baywatch"-Star Nicole Eggert bereut den Eingriff

Nicole Eggert (52) bereut ihre Brustoperation, die sie wegen der Rolle in der Erfolgsserie "Baywatch" hatte machen lassen. "Es war eine dumme Entscheidung mit 18 Jahren", sagte die Schauspielerin dem US-Magazin "People". Sie fühlte sich unwohl in ihrem Körper - und ausstopfen konnte man den ikonischen roten Badeanzug nicht.

Als Nicole Eggert 1992 in der 3. Staffel als Summer Quinn zu "Baywatch" stieß, habe sie sich unwohl in ihrem Körper gefühlt. Unter anderem wegen des Badeanzugs: "Wenn man diesen Einteiler anziehen muss und er so flach ist, dass er Falten wirft, dann fragst du dich: 'Was ist das?'." Ausstopfen kam in dem knappen roten Badeanzug nicht infrage.

Und obwohl "Baywatch" schon zwei Jahre lief, ehe Eggert einstieg, wusste die Darstellerin laut eigener Aussage nicht, worauf sie sich einließ. Sie habe angenommen, dass sie für eine Serie über High-School-Kids in Malibu unterschrieben habe. Doch dann wurde ihr klar, dass sie den ganzen Tag in dem ikonischen roten Badeanzug herumlaufen müsste. "Es war einfach nicht das, wofür ich unterschrieben hatte. Es war eine völlig andere Show und nicht das, wo ich sein wollte", sagte sie im Magazin "People".

"Lasst eure Körper in Ruhe"

Weil sie sich angeblich im direkten Vergleich mit ihren Kolleginnen wie Pamela Anderson (56) nicht wohl gefühlt habe, ließ sich Nicole Eggert auf eine Schönheitsoperation ein. Später folgten weitere Brustvergrößerungen. 2015 ließ sie sich in der TV-Show "Botched" die Brüste wieder verkleinern. Nicole Eggert hat nun eine Botschaft für junge Frauen: "Gott, lasst eure Körper in Ruhe", appelliert sie in "People".

Doku über "Baywatch": Nicole Eggert packt aus

Nach nur zwei Staffeln verließ Nicole Eggert "Baywatch" wieder, angeblich nach einem Streit mit dem Produzenten und Star der Serie David Hasselhoff (71). Mit der Erfolgsserie ist sie aber noch nicht fertig. In der von ihr produzierten Doku "Baywatch: The American Dream" wird sie mit anderen Ex-Stars über das 90er-Jahre-Phänomen und seine Schattenseiten sprechen.

Erst Anfang Januar hatte Nicole Eggert öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die Diagnose habe sie demnach im Dezember 2023 erhalten. Die Kalifornierin hat zwei Töchter im Alter von 25 und 12 Jahren. Für das jüngere Kind sorgt sie allein. Aufgeben ist für sie keine Option: "Das ist etwas, was ich durchstehen muss. Das ist etwas, das ich besiegen muss", sagte sie kürzlich, ebenfalls zu "People".